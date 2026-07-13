Muere el escritor Luis Goytisolo, referente de la narrativa española

El escritor y académico Luis Goytisolo, referente de la narrativa española contemporánea y autor de la tetralogía Antagonía, murió el domingo pasado, informó este lunes la Real Academia Española.

“La Real Academia Española lamenta el fallecimiento de su académico de número Luis Goytisolo. El escritor, miembro de la corporación desde 1995, ha fallecido en Vimbodí, Tarragona, a los 91 años”, dio a conocer esta tarde.

La Real Academia Española lamenta el fallecimiento de su académico de número Luis Goytisolo. El escritor, miembro de la corporación desde 1995, ha fallecido en Vimbodí, Tarragona, a los 91 años: https://t.co/pQcpRGo5cy — RAE (@RAEinforma) July 13, 2026

Luis Goytisolo es autor de una extensa obra literaria de la cual, además de la tetralogía Antagonía —Recuento, Los verdes de mayo hasta el mar, La cólera de Aquiles y Teoría del conocimiento— destacan los títulos Las afueras, Estela del fuego que se aleja y Chispas, entre otros más.

En 2018, en México, fue galardonado con el Premio Internacional Carlos Fuentes, por “su afán de renovar la novela tradicional a través de la pluralidad de perspectivas, incluido el ensayo, la filosofía y la reflexión sobre la creación literaria misma; su compromiso irrenunciable y persistente con la literatura y el respeto ineludible por el lenguaje y el método autorreflexivo de su narrativa”.

El escritor Mario Vargas Llosa solía asegurar que Luis Goytisolo era un autor fundamental del siglo XX que siguió “el ejemplo de aquellos paradigmas que revolucionaron el género de la novela o al menos lo intentaron sin renunciar a un cierto compromiso moral y cívico”.

La Fundación Juan March Madrid describió al autor como un escritor que “nunca ha dejado de explorar y transgredir los límites del género novelístico , ensayando con tanta capacidad de riesgo como acierto formas hoy tan en auge como la autoficción, la no ficción, el ensayo ficticio, el microrrelato.

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cehr