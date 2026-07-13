Con figura de Frida, exhiben precarización desde Cultura

Obra en Paseo de la Reforma con la que la artista protesta.

Sobre la avenida Paseo de la Reforma llama la atención una escultura de Frida Kahlo con lágrimas pintadas y la frase: “Si viviera, ¿qué pensaría de que a los artistas que intervenimos estas figuras con su imagen no nos pagan? Se vuelve a morir”. La pieza es de Amastiqué Papel Maché (María Magdalena) y con esta protesta contra las convocatorias de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en las que se invita a creadores a participar en proyectos con la promesa de darle difusión a su trabajo, pero sin ningún tipo de pago ni siquiera la compra de materiales que utilizan, como ocurrió con estas figuras que se exponen.

En entrevista con La Razón, Amastiqué Papel Maché contó que su descontento no es reciente, proviene de su participación en Nopalera en el Corazón, que se expuso en junio de 2025 en Paseo de la Reforma y luego en enero de 2026 en el Zócalo.

El Dato: La Secretaría de Cultura local también ha convocado a creadores a participar en proyectos, como la intervención de ajolotes, igual para una exhibición.

Participaron 200 artistas, quienes intervinieron figuras de nopal, incluida ella. No les ofrecieron ningún pago y les prometieron darles las figuras para que pudieran venderlas, y hasta ahora varios desconocen el destino de éstas.

“A pesar de que sabía que no me iban a pagar, acepté. Soy de Milpa Alta y para mí los nopales representan una cosa muy fuerte, se me hizo bonito expresar lo que siento y pienso del lugar en el que nací. Sí gasté bastante dinero, alrededor de tres mil pesos, que fue de mi bolsa.

“Cuando le pregunté a la coordinadora si existía alguna forma de que nos apoyaran con materiales, me comentó que no, pero nos iban a dar difusión, nos iban a dar un reconocimiento y que teníamos derecho a tener la pieza y venderla. No la tengo hoy en día y, al parecer, muchos artistas tampoco”, narró Amastiqué Papel Maché.

Lamentó que instituciones como la Secretaría de Cultura local, encabezada por Ana Francis Mor, se “aprovechen de las necesidades” que tienen los “artistas para tener visibilidad o reconocimiento”.

Ahora que la volvieron a invitar para participar en la intervención de figuras de Frida Kahlo, decidió manifestarse al evidenciar lo que enfrentan los artistas que forman parte de este tipo de proyectos.

“Sí me gustaría que el trabajo de los artistas sea remunerado, porque es lo justo. Que se nos valore como lo que somos, como artistas, no como personas que necesitamos de un favor”, expresó.

Pieza que también se exhibe en Reforma. ı Foto: David Patricio|La Razón

Comentó que no es un hecho aislado. Cuando participó como tallerista de cartonería en el programa Pilares, el esquema bajo el que trabajaba no le garantizaba ningún tipo de seguridad social.

Ahora que la volvieron a convocar para intervenir la escultura de Frida Kahlo, dadas las experiencias que había tenido, dudó en participar, pero aceptó, pese a no tener presupuesto para hacerlo, con el fin de expresar su descontento.

“Era una buena oportunidad para manifestar mi inconformidad y, no sólo la mía, sino quizás representando lo que muchos artistas sentimos. La coordinadora, cuando vio la obra, me llamó para decirme: ‘Se me hizo mala onda, ¿por qué no nos dijiste?’. Yo le comenté antes que no tenía dinero para participar y que estaría muy padre si nos apoyaban con los materiales, pero me respondió que no se podía porque no tenían presupuesto”, contó.

La artista no ve que haya falta de recursos, sino que la cultura se sigue denostando, incluso en la capital. “Se me hace falso. Hay presupuesto para pintar toda la ciudad de morado, luego despintarla y volverla a pintar. Da coraje, ¿en serio no hay presupuesto por lo menos para pagar los materiales?”, cuestionó.

Intervención en otra figura de Frida. ı Foto: David Patricio|La Razón

Amastiqué Papel Maché busca que con esta pieza las personas que transitan diariamente por Paseo de la Reforma conozcan a costa de qué se crean estas obras que el público disfruta durante su camino.

Hizo también un llamado a otros creadores que enfrentan una situación similar para que pinten la pieza y exhiban sus denuncias o inconformidades.

“La dejé en blanco, porque mi invitación es que, si tú como artista o persona creadora que ha participado en ese tipo de proyectos, no has sido remunerada justamente, la intervengas, la pintes y que no haya miedo de manifestar lo que uno siente”, comentó.

La Razón consultó a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México sobre la exposición dedicada a Frida Kahlo en Paseo de la Reforma y el equipo de prensa respondió: “Lamento comentarte que no tenemos información hasta el momento”.