Descubren ocho nuevos sitios de pintura rupestre

FOTO de uno de los sitios hallados en Fresnillo, Zacatecas

El Centro INAH Zacatecas anunció el hallazgo de ocho nuevos enclaves con pintura rupestre en la Sierra de Valdecañas, sumando nueve puntos de interés arqueológico que transforman la comprensión científica sobre las antiguas culturas de cazadores-recolectores que transitaron por el municipio de Fresnillo.

Estos espacios sagrados, cuya antigüedad va de entre los 600 y los 1,200 años, estiman investigadores del INAH, se distribuyen estratégicamente en un área de aproximadamente cinco kilómetros. Además, presentan paneles monumentales que alcanzan 20 metros de longitud, donde predominan complejas figuras geométricas ejecutadas con pigmentos rojos y técnicas precisas de delineado y tinta plana.

El Dato: Zacatecas cuenta, hasta ahora, con 480 sitios arqueológicos registrados. De esos, solamente 61 corresponden a sitios con manifestaciones gráfico-rupestres.

Bajo la dirección del arqueólogo Carlos Alberto Torreblanca Padilla, el equipo especializado ha documentado una rica variedad de motivos que incluyen líneas en zigzag, círculos y puntos. Además, en menor medida, se hallaron representaciones zoomorfas y antropomorfas que sugieren la coexistencia de, al menos, dos estilos distintivos, denominadas Valdecañas y Dominguejo. La filiación étnica del lugar aún se desconoce, afirmó Torreblanca, y dijo que continúan las investigaciones.

1,500 elementos pictográficos se conservan en Sierra de Valdecañas

Este ambicioso proyecto de investigación opera en colaboración con la empresa minera Fresnillo plc. Se busca catalogar estos vestigios e implementar medidas urgentes de conservación frente a amenazas modernas como la escalada deportiva, que pone en riesgo la integridad de las superficies milenarias mediante el uso de alcayatas y el tránsito humano constante.