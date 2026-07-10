Jumex alista una retrospectiva de Richard Prince

La obra Sin título, de la serie Vaquero, que formará parte de la exposición en el recinto capitalino.

EL MUSEO JUMEX prepara la primera exposición retrospectiva en América Latina dedicada al artista estadounidense Richard Prince, considerado maestro de la apropiación con sus refotografías, anunció ayer el recinto en un comunicado en el que adelantó las próximas exposiciones que albergará para Otoño-Invierno.

Cuéntamelo todo, que abrirá el próximo 27 de septiembre, reunirá más de 130 obras, desde la década de los años 70 hasta la actualidad. “Está articulada en torno a un análisis profundo de algunas de las series más emblemáticas del artista —Cowboys, Girlfriends, Jokes y Cartoon—, presentes de manera recurrente a lo largo de más de cuatro décadas de su trayectoria”, destacó el Museo Jumex.

El Tip: Desde sus obras tempranas, Richard Prince cuestionó la percepción, la originalidad y la autoría. En sus obras planteó que eran aspectos obsoletos.

Se detalló que el público admirará sus primeras reapropiaciones fotográficas de imágenes publicitarias y de moda, además de “sus exploraciones pictóricas en la serie Nurses”.

Richard Prince tomó fotos de imágenes existentes y logró amplificarlas. Son conocidos sus trabajos de vaqueros que se apropió de los anuncios de cigarros Marlboro.

Otra propuesta artística que llegará al Museo Jumex en la temporada, a partir del 16 de octubre, es Helen, una instalación inmersiva de Álvaro Urbano, quien “explora las historias arquitectónicas y botánicas que se han superpuesto durante décadas en la Casa Cueva de Juan O’Gorman”.

El 16 de octubre también se inaugurará Gateway, la primera exposición individual de Raúl Silva en México y la cual se centra en su “investigación sobre los medios y la tecnología hacia el ámbito de las telecomunicaciones”.