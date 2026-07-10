Arte de Trine Ellitsgaard arriba al Museo Textil

Una de las obras que forman parte de la exposición.

EL RECIÉN inaugurado Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) recibió ayer su primera muestra temporal, La forma que sostiene el aire, de la reconocida tejedora y artista textil Trine Ellitsgaard, quien ha tendido puentes entre la tradición del diseño escandinavo y los materiales, técnicas y experiencias que ha encontrado en México.

La exposición, bajo la curaduría de Ana Elena Mallet, reúne textiles, piezas escultóricas hechas a mano con fibras naturales, como la lana, el henequén, la seda y crin de caballo, que la artista elabora en colaboración con artesanas y artesanos de distintas regiones del país. En total son 72 piezas.

“Nos interesa ese diálogo con lo contemporáneo, porque el MUT no es sólo un museo de textiles, sino un espacio vivo para reconocer, para seguir estudiando, preservar los saberes y estar abiertos al mundo y a otras trayectorias”, destacó ayer durante la apertura de la exhibición la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

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En La forma que sostiene el aire, distribuida en tres salas, los visitantes verán cómo el textil va más allá de una dimensión utilitaria, sino que guarda relación con la memoria, el territorio y el espacio.

Trine Ellitsgaard creció en Dinamarca, donde se formó como tejedora, pero en las últimas décadas radica en México. Introduce en sus obras elementos de las tradiciones de su país natal, donde las alfombras forman parte de las artes decorativas, y aspectos relacionados con la nación que ya considera su segunda casa. Un ejemplo de esa labor creativa son los tapices que evocan a la cultura mesoamericana.

La forma que sostiene el aire

Cuándo: hasta el 8 de octubre

Dónde: Museo Textil (República de Argentina 12, Centro Histórico de la CDMX)