Mi casi, casi mamá, una historia irreverente sobre la enfermedad

Después escribir sobre las abuelas y los tíos, José Ignacio Chascas Valenzuela (Chile, 1972) todavía explora los árboles genealógicos en Mi casi, casi mamá (Alfaguara, 2026), en el que convierte la enfermedad, el duelo y la muerte en una historia de irreverencia y gozo.

Lo hace a través de una madrastra excéntrica, quien, a pesar de un complejo padecimiento, transforma la tragedia en fortaleza y resiliencia haciendo, lo que mejor sabe hacer: encarnar a múltiples personajes e imaginar mundos.

El Dato: El autor está escribiendo dos series. Sus anteriores proyectos audiovisuales han sido Amor a domicilio y La familia de al lado.

“Sabía que iba a tratar la enfermedad desde el gozo y la irreverencia y que no me iba a centrar en el conflicto dramático, sino en cómo el personaje principal convierte lo que podría ser una tragedia y un drama en algo luminoso, que además es emotivo y que ayuda, con su propio ejemplo, a cambiarle la vida a su hijastra Clarita”, compartió a La Razón José Ignacio Chascas Valenzuela, quien había explorado temas familiares en Mi abuela, la loca (2015) y Mi tío Pachunga (2018).

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Luisa, el personaje principal, es una mujer que contagia a su hijastra de curiosidad, imaginación, alegría y felicidad, a través de la actuación, una profesión que no abandona incluso en los momentos más complicados, como ir a buscar la mejor peluca para sustituir sus coloridos turbantes que cubren su cabeza ante la pérdida de cabello por su padecimiento. Esa peculiar personalidad se refleja en las ilustraciones de Patricio Betteo que acompañan el libro.

ILUSTRACIONES que complementan la historia ı Foto: Ilustraciones|Patricio Betteo

Para Chascas Valenzuela, también guionista de series como ¿Quién mató a Sara?, que Luisa sea actriz era importante, ya que siempre ha admirado a quienes se dedican a esa profesión. “Tengo muchísimas amigas actrices. Siempre, las actrices y los actores, me han parecido personas casi míticas, porque esto de que los veas convertirse en 10 personas distintas, que actúen en épocas distintas, a mí me parece que son personajes casi mágicos”, recalcó el autor.

Pensó, además, que era una muy buena profesión para Luisa, “porque quería que no fuera un personaje que inspirara lástima, sino al revés, que fuera luminoso, entretenido, atractivo para Clarita. Una mujer que un día se levanta de una manera, que después hace de bruja, de hada o de Cleopatra”, comentó.

Ve en estos adultos que rompen la norma o le dan una vuelta de tuerca a la vida ante la adversidad, personas que pueden inspirar a los infantes que conviven con ellos.

“En mis historias siempre hay un adulto excéntrico, raro, único, que tiene a su cargo o cerca a un niño o una niña que está atravesando algún momento complicado por la razón que sea. Ese adulto, con su sola presencia, le cambia la vida e ilumina un camino que el niño no sabía que tenía”, destacó.

Compartió que, aunque la muerte o la enfermedad parecieran ser temas silenciados para las infancias, historias cómo ésta pueden ser una manera de ponerlos sobre la mesa.

Finalmente, José Ignacio Chascas Valenzuela adelantó que ya trabaja en su cuarto libro sobre los árboles genealógicos y ahora mismo no sabe hasta dónde llegará con estas historias ni cuántas entregas más hará, porque es un “mundo enorme por explorar”.

Mi casi, casi mamá, una historia irreverente sobre la enfermedad ı Foto: Especial

Mi casi, casi mamá

Autor: José Ignacio Chascas Valenzuela

Ilustraciones: Patricio Betteo

Editorial: Alfaguara

Año: 2026