Salomón Jara presenta las actividades de ‘Julio, mes de la Guelaguetza 2026’ en la CDMX

Salomón Jara presenta las actividades de ‘Julio, mes de la Guelaguetza 2026’ en el Museo de la Ciudad de México.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó en la capital del país las actividades de “ Julio, mes de la Guelaguetza 2026 ”, celebración que refleja la herencia ancestral y cultural del pueblo oaxaqueño.

En el Museo de la Ciudad de México y ante representantes de los medios de comunicación nacionales, el Mandatario estatal resaltó que esta fiesta es el alma de Oaxaca hecha música, danza y color; es la definición del pueblo que cada año se reúne en el Cerro del Fortín para entregar al mundo la grandeza de sus antepasados.

“La Guelaguetza es muestra que la cultura no se desvanece con el tiempo, sino que persiste, permanece y florece, por lo que, en este mes de julio, el pueblo abrirá sus brazos a visitantes nacionales e internacionales, donde las delegaciones de las 16 culturas y pueblos afromexicanos compartirán con el mundo su riqueza”, resaltó.

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Con mucho orgullo y amor por nuestro estado presentamos la #Guelaguetza2026 desde la Ciudad de México. 🙌🏽



Agradezco a mi amiga @josefinarodzam, secretaria de @SECTUR_mx por acompañarnos y ser parte de la algarabía, el color y la grandeza de nuestra máxima fiesta.



Les esperamos… pic.twitter.com/kVeE2TCJVp — Salomón Jara Cruz (@salomonj) May 21, 2026

Ante la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiano Zaragoza, la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora destacó que “Estamos a 21 días del Mundial y esto es justamente lo que es México: grandeza histórica, cultural y gastronómica. El Mundial es una oportunidad para promocionar a México ante el mundo, y Oaxaca representa el crisol de las culturas. Queremos que quienes visiten nuestro país vivan la Guelaguetza, conozcan nuestras raíces y descubran por qué esta es una de las fiestas culturales más importantes del mundo.”

“Yo tuve la oportunidad de estar hace un año y justamente es fiesta, pero además es una oportunidad para conocer la historia de un gran pueblo. Son ocho regiones que transmiten alegría, que transmiten colorido, que transmiten lo que es nuestra patria. Hoy no solo son 50 delegaciones, es todo un estado que en el mes de julio vende, promociona, pero sobre todo grita ante el mundo entero: la historia y la cultura de nuestros pueblos son nuestras raíces”, enfatizó.

Julio se vive al ritmo de Oaxaca. ✨



La Guelaguetza 2026 regresa con sus tradicionales Lunes del Cerro este 20 y 27 de julio, una celebración donde la música, la danza, los colores y las tradiciones de los pueblos originarios llenan de vida cada rincón de Oaxaca.



Este julio,… pic.twitter.com/Tmm0v8cESF — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) May 21, 2026

En tanto, la secretaria de Turismo estatal, Saymi Pineda Velasco detalló que los días 20 y 27 de julio se realizará el Lunes del Cerro y su Octava en un horario de 10:00 y 17:00 horas para sus cuatro presentaciones.

Como parte de las actividades que se desarrollarán en “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”, se encuentran los Convites los días 1, 10 y 11 de julio y las Calendas Culturales el 18 y 25 de julio, los cuales recorrerán las principales calles y avenidas de la capital.

Además, la máxima fiesta de las y los oaxaqueños contará con actividades inclusivas como la Guelaguetza de Personas Mayores “Toz Nakchho” y el Tianguis Gastronómico “Desde mis raíces con sus sabores” impulsados por el Sistema DIF Oaxaca. Entre las actividades económicas destacan expos artesanales de comunidades oaxaqueñas, el Festival de los Moles y la Feria del Mezcal.

Las actividades deportivas también forman parte de la identidad oaxaqueña, por ello se realizará el Maratón Internacional Guelaguetza 2026, la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro 2026 y el Tercer Torneo Internacional de Pelota Mixteca. Asimismo, se llevarán a cabo expresiones artísticas y culturales con la presentación de 16 delegaciones culturales, Concierto de Muchas Voces y participación de hablantes de diversas lenguas de la entidad.

En las dos semanas correspondientes al Lunes del Cerro y su Octava, se espera el arribo de 149 mil turistas, con una derrama de más 668 millones de pesos y una ocupación hotelera del 83 por ciento.

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JVR