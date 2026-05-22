Mazatlán se convierte en el epicentro de la ingeniería en México.

Con una visión de crecimiento y colaboración impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, Sinaloa fortalece espacios de encuentro, desarrollo e intercambio profesional, al ser sede de importantes eventos a nivel nacional e internacional.

Al inaugurar la 52 Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles que se lleva a cabo en Mazatlán, con la que el puerto se convierte en el epicentro de la ingeniería en México, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la entidad se sigue consolidando como un estado líder en el segmento de industria de reuniones.

“Este año en Sinaloa, a la fecha, se han realizado 75 eventos, entre congresos y convenciones, con más de 135 mil asistentes y una derrama económica superior a 1, 315 millones de pesos. Sólo en Mazatlán hemos tenido en este mismo periodo, 68 eventos, con más de 97 mil asistentes y una derrama superior a 1,219 millones de pesos”, aseguró.

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La funcionaria estatal estuvo acompañada por Jesús Antonio Espinoza Sanabria, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán; José Guillermo Dozal Valdez, presidente del décimo primer Consejo Directivo FEMCIC; Clemente Poon Hung, representante del Consejo Consultivo de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles; Francisco Jaime Navarro Celaya, presidente del Consejo Consultivo FEMCIC y Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil.

Así como también por Marisol Reyes Portillo, directora académica de la Unidad Regional Sur de la UAS; Alí Zamudio, secretario de Desarrollo Económico Municipal; Juan de Dios Garay Velázquez, representante del Consejo Consultivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán A.C. entre otras autoridades e invitados especiales.

“Para nuestro destino, recibir eventos como este representa confianza en Mazatlán, en su infraestructura, en su conectividad, en la calidad de los servicios turísticos y en la calidez que distingue a nuestro puerto”, aseguró Sosa Osuna.

El evento, organizado por la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles y por el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán con el tema “Infraestructura costera y edificación vertical”, reúne a más de 600 profesionistas y especialistas de estados como Sonora, Durango, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo y Ciudad de México, entre asistentes, patrocinadores, expositores, congresistas y medios especializados del sector de la construcción.

“Esta reunión representa una gran oportunidad para que quienes hoy nos visitan conozcan todo lo que Mazatlán tiene para ofrecer: su Centro Histórico, el Malecón, sus playas, su gastronomía, su cultura y la alegría que se vive en cada rincón de este destino del Pacífico mexicano. Además del intercambio de conocimiento y experiencias que aquí se genera, este evento impulsa la economía local, beneficiando a hoteles, restaurantes, transportistas, comercios y prestadores de servicios turísticos”, enfatizó la funcionaria estatal.

Por su parte, Jesús Antonio Espinoza Sanabria, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, afirmó que hacer infraestructura en Mazatlán representa un gran reto, por ser costa, y una gran responsabilidad para los constructores.

“En esta reunión hablamos de retos reales, de soluciones que funcionen y decisiones que ya no se pueden postergar, porque la ingeniería se mide en años de servicios sin fallas en la infraestructura que se crea. Mazatlán está creciendo hacia arriba y la mayoría está construyendo con criterios que el mar, la erosión y los huracanes van poner a prueba antes del 2035. Aquí está reunido el gremio técnico del país, que viene a resolver junto con las autoridades este tipo de temas”, resaltó.

La Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles es la organización líder en ingeniería civil a nivel nacional, integrada por más de 60 colegios organizados en ocho regiones y representando a más de 50 mil ingenieros civiles.

José Guillermo Dozal Valdez, presidente del décimo primer Consejo Directivo FEMCIC, afirmó que este encuentro reúne a profesionistas e integrantes de una comunidad nacional que comparte historia, responsabilidad y visión de futuro.

“La Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles es una federación que nos hermana y nos permite reconocernos en las distintas regiones del país, que abre espacios para el diálogo, el aprendizaje, la convivencia y la defensa de una profesión que ha sido fundamental en la construcción de México”, puntualizó.

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JVR