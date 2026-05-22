Inauguran un nuevo Sendero Seguro en Ecatepec

Un nuevo Sendero Seguro fue inaugurado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien junto con vecinos caminó por calle Prolongación Sección 5, que comunica varias comunidades de esta zona, como Granjas Populares Guadalupe Tulpetlac, Viviendas Venta de Carpio, Industrias Ecatepec y Río de Luz.

“Aquí estamos, inaugurando un Sendero Seguro más. La gente está contenta, muchos murales, mucha luz y aquí estamos”, afirmó Cisneros Coss, quien a pesar de la lluvia recorrió la calle acompañada de colonos.

Agregó: “Vengo a comprometerme mucho más, porque avanzamos y avanzamos, pero todavía falta muchísimo. La verdad es que cada día me lleno más de ánimo, veo a la gente y me sigo llenando de ánimo”.

Vecinos del lugar relataron que la calle era oscura y “asaltaban mucho aquí”, aunque ahora cuenta con alumbrado público que la transformó totalmente y esperan pronto recuperar la tranquilidad.

Los Senderos Seguros son impulsados por el gobierno de Ecatepec para brindar mayor seguridad a la población, ya que las luminarias inhiben la comisión de delitos.

Estos caminos iluminados son acompañados por trabajo integral de diversas áreas del gobierno municipal, como bacheo, balizamiento, limpieza e instalación de videocámaras y alarmas, entre otras acciones.

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JVR