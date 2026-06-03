Art Déco y Muralismo, influencias de Cuemanche para los pósteres mundialistas de México

Desde hace casi un siglo, los carteles de los Mundiales de Futbol han intentado reflejar el espíritu de cada país sede, desde la edición inaugural de 1930 en Uruguay hasta el actual. En cada uno de los diseños se alcanzan a vislumbrar las huellas de una época, las aspiraciones de una afición y los rasgos culturales de las ciudades que reciben la mayor fiesta deportiva del planeta.

El Dato: El logotipo del Mundial del 86 celebrado en México lo creó el diseñador Rubén Santiago Hernández.

EN EL DISEÑO para la CDMX se distinguen luchadores, ajolotes y el Ángel de la Independencia ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Para la Copa de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la tradición adquirió un matiz inédito ,pues, por primera vez, cada una de las 16 ciudades sede cuenta con un cartel propio. En el caso de nuestro país, la tarea de plasmar la identidad de las tres capitales recayó en el diseñador mexicano Mario Cortés Cuemanche, de 31 años.

EL CARTEL de Guadalajara integra mariachis, agaves y edificios emblemáticos de la capital tapatía. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Su propuesta mezcla cultura popular, identidad urbana y lenguaje contemporáneo para construir retratos visuales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En ellos conviven elementos prehispánicos, referencias arquitectónicas y escenas vinculadas al futbol, en un intento por reflejar la esencia de cada metrópoli en una imagen.

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MONTERREY se refleja con el Cerro de la Silla, carne asada y fauna local, como osos y venados. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

“En este afán de querer retratar las sedes, específicamente la Ciudad de México, como la urbe que habito, que conozco y en la que he crecido, salí a recorrer las calles para inspirarme en las fachadas, los edificios art déco y los murales, me dieron la pauta de hacia dónde podría dirigir la resolución gráfica”, explicó a La Razón el ilustrador.

A pesar de que el tamaño del evento y la responsabilidad que implicaba provocó dudas iniciales, finalmente Cuemanche aceptó el reto.

“Me extendieron la invitación a participar en el concurso de hacer los pósteres. Obviamente, vienen las dudas de ‘¿le entro o no?’. Había que considerar tiempos y la responsabilidad de plasmar algo de un evento tan grande. Afortunadamente, le entré y salí ganador”, recordó el artista.

Art Déco y Muralismo, influencias de Cuemanche para los pósteres mundialistas de México ı Foto: Especial

Con sus diseños ya convertidos en parte de la imagen oficial del torneo y expuestos en varias muestras en diversos museos del país, Mario Cortés reconoció que aún procesa lo que significa formar parte de este acontecimiento.

“Me siento como un turista, como un invitado en esta fiesta y en esta historia. De pronto, verte formar parte de esto me hace pensar que representa a quién era en ese momento. A veces da miedo, pero también lo disfruto”, comentó.

Para el joven, la relevancia de este material gráfico radica en demostrar que el Mundial no se limita a lo que ocurre dentro de la cancha. Detrás del espectáculo hay una dimensión cultural que puede dialogar con otras perspectivas.

“El deporte tiene esta parte de espectáculo, de negocio, de entretenimiento, pero también está la parte cultural. Explorar todas estas aristas le da matices distintos a lo que uno puede crear gráficamente, y termina enriqueciendo una obra”, señaló Cuemanche.

Art Déco y Muralismo, influencias de Cuemanche para los pósteres mundialistas de México ı Foto: Especial

Cuando se mostraron al público por primera vez, los carteles despertaron opiniones encontradas, pero lejos de engancharse con las críticas, el diseñador supo mantener la distancia. “No me clavo ni en los que les gustó muchísimo ni en los que no les gustó nada, porque justo entiendo que ahí hay una trampa de irme a un extremo o a otro”, dijo.

Lejos de la polémica, el creador egresado de la UNAM considera que este magno evento trasciende lo deportivo, en un contexto global marcado por divisiones y tensiones, y comentó que el torneo puede ser una buena oportunidad para el encuentro y la celebración.

“El Mundial tiene un alcance geopolítico muy importante. Es un pretexto para reunirnos, para reconocernos y celebrarnos. De pronto hay muchas cosas en el mundo que van hacia el lado contrario y este tipo de eventos a veces son una forma positiva de darnos una pausa”, expresó Mario Cortés.