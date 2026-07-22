Homenaje a León-Portilla con muestra

A 100 AÑOS del nacimiento del historiador, filósofo y académico mexicano Miguel León-Portilla, en El Colegio Nacional le rinden tributo con una exposición que da cuenta de su legado, a través de 53 libros, 21 diplomas de premios y reconocimientos, 31 fotos y tres medallas, entre éstas la Belisario Domínguez.

Es la exhibición Miguel León-Portilla: una vida sin final. Homenaje en su centenario, coordinada por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Se inauguró ayer durante el homenaje dedicado al autor de Visión de los vencidos.

“En esta exposición se quiso dar la idea de quién fue y sigue siendo. Pensamos que lo mejor era acudir, por una parte, a su obra escrita y, por otra, a mostrar a todos los reconocimientos que recibió en vida”, señaló Eduardo Matos Moctezuma.

EL DATO: MIGUEL León-Portilla fue distinguido con el doctorado honoris causa por 30 universidades de todo el mundo.

Destacó que la muestra busca que los visitantes vean “lo que representó” Miguel León-Portilla para México, para la UNAM y para El Colegio Nacional”. Invitó a poner atención a una vitrina, donde “se colocó el alfa y la omega, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que fue su tesis, al lado de Soy mi memoria, el último libro en el que hace el recuento de su vida”, resaltó el antropólogo.

La exhibición incluye fotos del también autor de El reverso de la Conquista, tanto de su juventud como de su niñez.

Como parte del homenaje, los asistentes disfrutaron de una lectura en atril de fragmentos de La huida de Quetzalcóatl, la única obra dramatizada de Miguel León-Portilla. Contó con la dirección de Simón Franco y participaron actores de la Compañía Nacional de Teatro.

“Este texto de Miguel León-Portilla fue uno de los primeros que escribió; ya nos da la idea de hacia dónde va su pensamiento, no pueden negarme que mucho del contenido está impregnado de filosofía”, expresó Eduardo Matos Moctezuma.