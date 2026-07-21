Ex Teresa Arte Actual desacraliza y abre su archivo

Generalmente, los acervos que resguardan instituciones académicas o artísticas se encuentran abiertos para un público especializado y están protegidos en bóvedas de las que pocas veces salen por la conservación que requieren. Esta visión de archivo es la que se busca desacralizar en el Ex Teresa Arte Actual, que, bajo la dirección de Luis A. Orozco, se ha propuesto acercar a los visitantes en general parte de los 33 mil documentos que alberga, entre material gráfico, video, registros documentales en soportes diversos y hemerografía.

Este valioso archivo del Acervo Artístico Documental forma parte de seis fondos, entre éstos el Ex Teresa, que reúne el registro audiovisual de acontecimientos artísticos que han ocurrido en el espacio desde su creación en 1993; el Santa Teresa, sobre el devenir arquitectónico e histórico del ex-Convento de San José y Templo de Santa Teresa la Antigua, sede del lugar, o el de Lorena Wolffer, que da cuenta de relevantes momentos de las escenas creativas alternativas de las que ha sido parte la artista.

FOTOS del performance Arrastrando un cuerpo, de Elvira Santamaría ı Foto: Carlos Mora|La Razón

“Lo primero que hace Luis A. Orozco es cambiarle el nombre de Centro de Documentación a Acervo Artístico Documental para darle un estatus diferente. A partir de ahí, el archivo empieza a nutrir el programa curatorial que tenemos en el Ex Teresa Arte Actual. El primer ciclo fue Dilemas, amores y drama, que fue evitar la vitrinización del documento.

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“Se decide que no sea gestionado por disciplinas tradicionales, como un archivista o un bibliotecario, sino un perfil artístico que pudiera activarlo. En 10 años es verlo no como un archivo del pasado, sino del futuro”, explicó a La Razón la subdirectora, Jo Ana Morfín.

EL ARCHIVO también se integra de CD, VHS, libros, fotos históricas y negativos ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Fue así que se designó a Rosalba Vázquez Escárcega, como responsable del asesoramiento documental, quien entre sus metas tiene lograr que este importante archivo salga para generar conocimiento entre el público.

EL ARCHIVO también se integra de CD, VHS, libros, fotos históricas y negativos ı Foto: Carlos Mora|La Razón

“Existe esta parte de sacralizar el archivo, que se cree que nada más es para conservar, para resguardar o para la circulación interna. Ahora es: “¿Cómo generar esta circulación externa?”, dijo a este diario Vázquez Escárcega.

EL ARCHIVO también se integra de CD, VHS, libros, fotos históricas y negativos ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Uno de los proyectos más recientes bajo esta nueva perspectiva es la donación que hizo Mónica Mayer, pionera del arte feminista en México. Un acervo que da cuenta del paso de la creadora por el Ex Teresa Arte Actual a través de notas que aparecieron en periódicos de esa época. Además de libros que ha publicado sobre el performance y algunos artículos, como una playera intervenida.

EL ARCHIVO también se integra de CD, VHS, libros, fotos históricas y negativos ı Foto: Carlos Mora|La Razón

“Mónica Mayer recupera su propia memoria. Sabe que aquí se ha perdido muchísimo material por las mudanzas, porque tecnológicamente fueron formatos que dejaron de servir o porque las fotos se imprimieron de manera incorrecta.

“Con este archivo fue buscar cómo generar otra experiencia táctil y visual. Entonces se hizo una propuesta de dispositivo de cuidado distinto por parte de la restauradora Laura Milán, quien crea una caja que retoma los colores de uno de los imanes que donó Mónica Mayer”, explicó Rosalba Vázquez Escárcega.

EL ARCHIVO también se integra de CD, VHS, libros, fotos históricas y negativos ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Mientras que Jo Ana Morfín añadió: “De nada sirve que se tengan un montón de cosas si no se consultan, si no circulan. La idea de tener la cajita es como si fuera un tendedero, que se pueda agarrar, que no esté guardada, que se conozca qué hubo aquí de Mónica Mayer”.

Y es que, después de Felipe Ehrenberg, artista multidisciplinario que abarcó el performance y el arte postal, la segunda que más aparece en la memoria del Ex Teresa Arte Actual es Mónica Mayer.

Compartir el acervo también es poner en la conversación el riesgo que corren los archivos derivados de las prácticas artísticas más actuales. “Se piensa que lo contemporáneo está a salvo, pero es lo que más en riesgo está”, alertó la subdirectora.

“Nos enfrentamos a un riesgo tecnológico. Casi todo lo que se documenta aquí empieza en los años 90, cuando se vive toda esta transformación tecnológica. Entonces, cientos de formatos de videos, cientos de formatos sonoros tienen una obsolescencia”, agregó.

El reto es mayor, pues el acervo del inmueble se sigue nutriendo; además del archivo de Mónica Mayer, recientemente recibieron por donación el fondo de Josefina Alcázar, investigadora de la cultura y el arte, principalmente enfocada en el performance. Además del que conformó la artista multidisciplinaria y performer, Elizabeth Romero. El de la primera casi fue un rescate, porque gran parte de su archivo se trasladó a Texas, en EU.

“Hay una serie muy interesante que Josefina Alcázar publica, Mujeres en acción. Serie documental del Performance; básicamente, su donación nos habla de toda esta biblioteca, de los intereses artísticos y profesionales que ella tuvo. Está por catalogarse. Ella por muchos años ofreció su acervo completo a dos espacios, pero le dijeron que no tenían lugar. Una cantidad supergrande se fue a Texas y cuando llegó Luis, el director, consiguió lo que todavía estaba en México”, relató Jo Ana Morfín.

Cambiar esta perspectiva del archivo del Ex Teresa Arte Actual, sin duda, es un gran desafío, que no solamente responde a una carrera contra el tiempo para preservar los soportes ya obsoletos, sino también a sortear un presupuesto anual limitado. Sin embargo, el proyecto ya se puso en marcha