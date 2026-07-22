“Como artista, es una obligación difundir el mensaje correcto sobre la aceptación”

El artista visual neoyorquino Spencer Tunick volverá a reunir a cientos de personas para crear, el próximo 26 de julio, una instalación humana participativa a gran escala, esta vez en la isla española de Gran Canaria.

El fotógrafo, reconocido por sus instalaciones de desnudo colectivo a gran escala en espacio público, proyecta esta nueva obra con motivo del Culture & Business Pride 2026, con el objetivo de visibilizar el creciente retroceso global que afecta a las comunidades LGTTTIQ+ utilizando los colores arcoíris de la bandera. En entrevista con La Razón, el artista compartió detalles de este proyecto y sus recuerdos de la masiva instalación colectiva en el Zócalo de la Ciudad de México que reunió a casi 20 mil personas en 2017.

EL TIP: HA REALIZADO instalaciones en más de 100 ciudades de todo el mundo, como Nueva York o Sídney.

¿Qué lo motivó a dedicar este proyecto específicamente a la comunidad LGBTTTIQ+? En Gran Canaria se celebra un maravilloso festival del orgullo y me preguntaron si quería ser la parte artística y visual. De joven vine y me encantó la experiencia. Es una oportunidad maravillosa para volver, trabajar y hacer realidad esta nueva idea.

Existe un creciente odio y desinformación dirigidos a esta comunidad en el mundo. ¿Cómo puede el arte responder a esto? Es un enorme proyecto de desinformación liderado actualmente por políticos muy conservadores en Estados Unidos, incluso por los más altos cargos y es muy triste. Pienso que cualquier pequeña obra de arte que puedas hacer que te haga sentir mejor como individuo y luego haga sentir mejor a tus amigos y a tu comunidad, tal vez esa vibración se propague de manera positiva. Como artista es una obligación difundir el mensaje correcto sobre la igualdad y la aceptación.

¿Ésta es la obra con el mensaje político y social más explícito y contundente de su carrera? En cierto modo estoy usando la abstracción y el color para vibrar y repeler un entorno político muy controlador y tengo mucha suerte de estar en las Islas Canarias, siempre ha sido un refugio seguro para la comunidad queer. Es más bien una muestra de agradecimiento a las personas que vienen y participan, donde todos son bienvenidos a mezclarse. Es como un arrecife de coral en el océano.

¿Qué tan difícil es el proceso de crear una instalación como ésta? Es increíblemente difícil. Nunca pensé que trabajar con personas desnudas sería tanto trabajo. Requiere mucha organización, pero también tengo la presión de crear una obra que me guste y que les guste a los participantes.

ME ENCANTARÍA volver a usar pintura corporal y, como no había bandera mexicana temprano en el Zócalo aquel día, usar los colores rojo, blanco y verde. Crearía una bandera mexicana humana SPENCER TUNICK Artista y fotógrafo



Después de más de tres décadas fotografiando grupos al desnudo, ¿cómo ha cambiado su visión del cuerpo humano desde sus primeras instalaciones hasta hoy? Mis primeras instalaciones eran, principalmente, en blanco y negro. Pasé al color, porque lo monocromático hacía que el trabajo se remontara a los inicios de la fotografía y cuando empecé a usar el color fue más vibrante, se trataba más del presente. A medida que más y más personas querían posar para mí, el trabajo se volvió, en cierto modo, más abstracto y empezó a inspirar a la gente. Creo que la obra se volvió visualmente espectacular.

Han pasado casi 20 años desde la instalación en la Ciudad de México. ¿Qué rememora de ese día? Recuerdo que me preocupaba no poder llenar la plaza, fue un milagro que tanta gente viniera. Ese día estaba compitiendo contra el sol que salía detrás del Palacio Presidencial, así que tuve que tomar la fotografía a pesar de que hubo unas dos mil personas que no pudieron entrar, pero la sombra dificulta la creación de una obra.

EL ARTISTA de la lente en la isla de Gran Canaria, España, este año. ı Foto: Cortesía|Culture & Business Pride

Me sentía como un vampiro pensando que cuando saliera el sol, estaría en apuros. Fue complicado intentar comunicarme con tanta gente, pero las obras fueron hermosas. Todos los que posaron eran artistas, porque estábamos colaborando. Fue una sensación muy cálida y me dejó recuerdos maravillosos. Espero volver a la Ciudad de México y hacer una obra más pequeña, con unas 400 personas, un poco más conceptual.