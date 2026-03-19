Premios Soberano 2026: Ellos son todos los ganadores

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) celebró la edición 41 de los Premios Soberano. La gran fiesta de talento dominicano reconoció la excelencia en el entretenimiento de todo tipo del país latino.
Entre los grandes ganadores de los Premios Soberano 2026, destacaron Santiago Matías, quien cargó con el Soberano del Público, y veteranos de la música como Héctor Acosta y Juan Luis Guerra, quienes reafirmaron su vigencia en el gusto popular.
Lista de ganadores de los Premios Soberano
Te compartimos quiénes se coronaron como ganadores de esta nueva edición:
Clásico
- Bailarín Clásico y/o Moderno: Sander Robert – Hacia la luz
- Coreógrafo del año: Pablo Pérez – Música en movimiento
- Cantante Lírico: Stephany Ortega
- Actor de teatro: José Guillermo Cortines – Habemus Papa
- Actriz de teatro: Sabrina Gómez – La monstrua
- Director de teatro: Indiana Brito – La gran depresión
- Obra de teatro: La verdad – José Ramón Alama
- Teatro musical del año: Hello, Dolly! – Marcos Malespín
- Producción Escénica: Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional
- Artista Clásico Destacado en el Extranjero: Nathalie Peña Comas
Cine
- Comedia del año: Medias hermanas – Prod: Zumaya Cordero y Gregory Quinn
- Drama del año: A tiro limpio – J. Guerra, R. Bardelino, C. Toribio y M. Pérez
- Director del año: Yoel Morales – Bachata de Bionico
- Actor de cine: Manuel Raposo – Bachata de Bionico
- Actriz de cine: Yelidá Diaz – Sugar Island
- Actor y/o actriz destacada en el extranjero: Elvis Nolasco – Godfather of Harlem
- Videoclip: Somos – Duluc y Palo Nuevo (Dir: Jaime Guerra)
Comunicación
- Programa diario de entretenimiento: El Show del Mediodía
- Programa de humor: El show de Raymond y Miguel
- Programa infantil: Sofía Globitos
- Animador de televisión: Nelfa Núñez
- Presentador de TV: Jochy Santos
- Presentadora de TV: Luz García
- Revista semanal de variedades: Noche de Luz
- Programa regional de entretenimiento: Ustedes y nosotros
- Programa de temporada: Migrantes – Milizen Uribe y Gelen Gil
- Comunicadora destacada en el extranjero: Amara La Negra
- Comediante del año: Rafael Bobadilla
- Locutor del año: Claribel Adames
- Programa temático de entretenimiento: Protagonistas – Ivana Gavrilovic
- Programa de Investigación: El Informe – Alicia Ortega
- Youtuber del año: Santiago Matías
- Programa digital: Al Tanto – Colombia Alcántara
- Podcast del año: Luz García el Podcast
- Stand Up Comedy: Carlos Sánchez
- Programa radial de variedades: Esto no es radio
Popular
- Merenguero del año: Héctor Acosta
- Conjunto Típico: El Prodigio
- Orquestador y/o Arreglista: Ramón Orlando
- Compositor y/o autor de letras: Vicente García
- Merengue del año: Se puede – Héctor Acosta (Comp: Nelson de la Olla)
- Bachata del año: Quién te dio el derecho – Frank Reyes
- Artista y/o agrupación destacada en el extranjero: Juan Luis Guerra
- Salsero: Yiyo Sarante
- Bachatero: El Chaval de la Bachata
- Merenguero urbano: Omega
- Artista y/o agrupación urbana: Shadow Blow
- Cantante solista: Pavel Núñez
- Colaboración: Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo
- Revelación del año: Dalvin La Melodía
- Concierto del año: Dios fuerte – Barak (Prod: Pablo Pou)
- Espectáculo del año: Rubby Pérez Infinito (Prod: Eliezer Pérez)
- Espectáculo de humor: Crisis de media vida – Carlos Sánchez
- Música alternativa: Mula
- Música religiosa contemporánea: Barak
- Artista y/o agrupación residente en el extranjero: Grupo D’Ahora
- Artista fusión contemporáneo: Techy Fatule
- Álbum del año: Infinito positivo – Los Hermanos Rosario
Reconocimientos Especiales
- Soberano a las Artes Escénicas: Carlota Carretero
- Soberano del Público: Santiago Matías
- Soberano al Mérito: José Antonio Rodríguez
- Soberano Especial: Dagoberto Tejeda