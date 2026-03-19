Premios Soberano 2026: Ellos son todos los ganadores

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) celebró la edición 41 de los Premios Soberano. La gran fiesta de talento dominicano reconoció la excelencia en el entretenimiento de todo tipo del país latino.

Entre los grandes ganadores de los Premios Soberano 2026, destacaron Santiago Matías, quien cargó con el Soberano del Público, y veteranos de la música como Héctor Acosta y Juan Luis Guerra, quienes reafirmaron su vigencia en el gusto popular.

Lista de ganadores de los Premios Soberano

Te compartimos quiénes se coronaron como ganadores de esta nueva edición:

Clásico

Bailarín Clásico y/o Moderno: Sander Robert – Hacia la luz

Coreógrafo del año: Pablo Pérez – Música en movimiento

Cantante Lírico: Stephany Ortega

Actor de teatro: José Guillermo Cortines – Habemus Papa

Actriz de teatro: Sabrina Gómez – La monstrua

Director de teatro: Indiana Brito – La gran depresión

Obra de teatro: La verdad – José Ramón Alama

Teatro musical del año: Hello, Dolly! – Marcos Malespín

Producción Escénica: Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional

Artista Clásico Destacado en el Extranjero: Nathalie Peña Comas

Cine

Comedia del año: Medias hermanas – Prod: Zumaya Cordero y Gregory Quinn

Drama del año: A tiro limpio – J. Guerra, R. Bardelino, C. Toribio y M. Pérez

Director del año: Yoel Morales – Bachata de Bionico

Actor de cine: Manuel Raposo – Bachata de Bionico

Actriz de cine: Yelidá Diaz – Sugar Island

Actor y/o actriz destacada en el extranjero: Elvis Nolasco – Godfather of Harlem

Videoclip: Somos – Duluc y Palo Nuevo (Dir: Jaime Guerra)

Comunicación

Programa diario de entretenimiento: El Show del Mediodía

Programa de humor: El show de Raymond y Miguel

Programa infantil: Sofía Globitos

Animador de televisión: Nelfa Núñez

Presentador de TV: Jochy Santos

Presentadora de TV: Luz García

Revista semanal de variedades: Noche de Luz

Programa regional de entretenimiento: Ustedes y nosotros

Programa de temporada: Migrantes – Milizen Uribe y Gelen Gil

Comunicadora destacada en el extranjero: Amara La Negra

Comediante del año: Rafael Bobadilla

Locutor del año: Claribel Adames

Programa temático de entretenimiento: Protagonistas – Ivana Gavrilovic

Programa de Investigación: El Informe – Alicia Ortega

Youtuber del año: Santiago Matías

Programa digital: Al Tanto – Colombia Alcántara

Podcast del año: Luz García el Podcast

Stand Up Comedy: Carlos Sánchez

Programa radial de variedades: Esto no es radio

Popular

Merenguero del año: Héctor Acosta

Conjunto Típico: El Prodigio

Orquestador y/o Arreglista: Ramón Orlando

Compositor y/o autor de letras: Vicente García

Merengue del año: Se puede – Héctor Acosta (Comp: Nelson de la Olla)

Bachata del año: Quién te dio el derecho – Frank Reyes

Artista y/o agrupación destacada en el extranjero: Juan Luis Guerra

Salsero: Yiyo Sarante

Bachatero: El Chaval de la Bachata

Merenguero urbano: Omega

Artista y/o agrupación urbana: Shadow Blow

Cantante solista: Pavel Núñez

Colaboración: Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo

Revelación del año: Dalvin La Melodía

Concierto del año: Dios fuerte – Barak (Prod: Pablo Pou)

Espectáculo del año: Rubby Pérez Infinito (Prod: Eliezer Pérez)

Espectáculo de humor: Crisis de media vida – Carlos Sánchez

Música alternativa: Mula

Música religiosa contemporánea: Barak

Artista y/o agrupación residente en el extranjero: Grupo D’Ahora

Artista fusión contemporáneo: Techy Fatule

Álbum del año: Infinito positivo – Los Hermanos Rosario

Reconocimientos Especiales

Soberano a las Artes Escénicas: Carlota Carretero

Soberano del Público: Santiago Matías

Soberano al Mérito: José Antonio Rodríguez

Soberano Especial: Dagoberto Tejeda