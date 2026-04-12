La cantante colombiana Karol G hará historia en Coachella 2026 al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel del festival.

Su participación ha generado gran emoción tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, donde miles de seguidores esperan verla brillar en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Sin duda el show de la Bichota marcará un antes y un después en el mundo de la música latina. No te pierdas esta actuación y descubre dónde y a qué hora verla.

Karol G en Coachella: Dónde y a qué hora ver su presentación

La intérprete colombiana Karol G encabezará el cartel del festival de este domingo 12 de abril de 2026. La famosa se presentará en el Empire Polo Club, Indio, California; se espera que salga al escenario a las 10:55 pm (hora del centro de México).

La presentación de la Bichota podrá verse a través del canal oficial de YouTube de Coachella, disponible para México y otros países. Puedes buscar la transmisión del escenario principal (Main Stage) en: https://www.youtube.com/live/2NA7XUw51oo?si=DWK1MEY8e2Rxo7in.

Karol G ı Foto: IG: @karolg

De acuerdo con la programación oficial de Coachella 2026, la presentación de Karol G tendrá una duración de dos horas, de modo que terminará alrededor de las 12:55 am.

Otros artistas en Coachella 2026 este domingo 12 de abril:

Otros artistas que se presentarán esta noche son:

BIGBANG -11:30 pm (hora del centro de México) en el escenario Outdoor Theatre.

Laufey -9:40 pm (hora del centro de México) en el escenario Outdoor Theatre.

Young Thug -8:50 pm (hora del centro de México) en el escenario principal de Coachella.

Major Lazer -7:10 pm (hora del centro de México) en el escenario principal de Coachella.

FKA Twigs -9:45 pm (hora del centro de México) en el escenario Mojave.

Wet Leg -5:45 pm (hora del centro de México) en el escenario principal de Coachella.

Little Simz-5:25 pm (hora del centro de México) en el escenario Mojave.

Justin Bieber, Addison Rae, Labrinth, SOMBR, GIVEON, Royel Otis, Taemin, Morat, PinkPantheress, rusowsky, entre otros, se fueron algunos artistas que se presentaron el sábado 11 de abril en Coachella 2026.