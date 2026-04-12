El primer fin de semana de Coachella 2026 estuvo marcado por momentos memorables llenos de música y de las presentaciones de artistas internacionales, así como de la inesperada aparición de Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.

La pareja, que desde el verano de 2025 mantiene una relación, decidió disfrutar del festival en el desierto de California sin esconderse; se convirtieron en el centro de atención tanto de los asistentes como de las redes sociales. Los videos y fotos de la pareja circularon rápidamente.

Además, la propia intérprete de “Firework” compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografía y videos de su velada romántica con el político canadiense.

Katy Perry y Justin Trudeau pasan una velada romántica en Coachella 2026 | FOTOS

El sábado 11 de abril, Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados caminando entre el público de Coachella, compartiendo gestos de cariño y momentos de complicidad. No temieron a ser vistos besándose y tomándose de la mano.

Lejos de los reflectores políticos y de los escenarios musicales, ambas figuras se mostraron relajadas, tomados de la mano y disfrutando de la experiencia como cualquier pareja. La cantante incluso compartió en Instagram un carrusel de imágenes con paseos, comida y risas con su enamorado.

Katy Perry y Justin Trudeau en Coachella ı Foto: IG katyperry

Katy Perry y Justin Trudeau optaron por atuendos casuales y cómodos, ideales para enfrentar el calor del festival que se realiza en Indio, California, EU. La cantante lució una playera blanca y unos shorts, mientras que el canadiense portó una playera blanca, pantalón de mezclilla y una gorra azul.

Además, la cantante estadounidense protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche durante la presentación de Justin Bieber. Katy Perry bromeó sobre la importancia de tener YouTube Premium para evitar anuncios, en vista de que el cantante buscaba sus videos musicales en la plataforma durante su presentación como headliner de Coachella 2026.

“Gracias a Dios que tiene [YouTube Premium], no quiero ver ningún anuncio”, dijo.

El momento fue compartido por la intérprete en Instagram y el clip se volvió viral entre sus fans poco tiempo. Al mismo tiempo, en redes surgieron teorías que apuntan que Katy Perry podría presentarse el próximo año en el festival; “Katychella 2027”, comentaron sus seguidores.