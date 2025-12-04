Justin Trudeau presume que Katy Perry lo acompañó a cena con exministro de Japón | FOTO

El exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau continúa con su vida de diplomático, pero ahora no lo hace solo, sino acompañado de su novia a cantante Katy Perry.

A través de su cuenta de X, el exministro publicó una foto en la que expuso que asistió a una cena con el exprimer ministro de Japón Fumio Kishida.

“Me alegro mucho de verte @kishida230. Katy y yo nos alegramos mucho de tener la oportunidad de conversar contigo y con Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y tu constante compromiso con el orden internacional basado en normas y con un futuro mejor para todos", escribió el Trudeau en la red social de X.

Poor sophie. — Angry Citizen (@AngryCitizenxx) December 4, 2025

Previamente, Fumio Kishida compartió un mensaje para agradecerle a Trudeau por haber visitado Japón, en compañía de su pareja la cantante Katy Perry.

"El ex primer ministro canadiense Trudeau visitó Japón con su pareja y almorzó con mi esposa y yo.Durante su mandato como Primer Ministro, ambos se reunieron en numerosas ocasiones y, durante su visita a Canadá, trabajaron juntos para fortalecer las relaciones bilaterales, incluida la formulación del Plan de Acción Japón-Canadá.Me alegro de que podamos continuar nuestra amistad de esta manera", señaló el diplomático japonés.

Katy Perry y su historia de amor diplomática con Justin Trudeau

Katy Perry y Justin Trudeau comenzaron a salir, luego de que ella se separara de Orlando Bloom, ellos irían juntos a la boda de Jeff Bezos, pero al final Katy canceló su participación, pero Orlando llevó a otra acompañante, lo que confirmó los rumores de separación.

La cantante anunció su separación y comenzó su nuevo camino, en el que apareció el político canadiense, quien llevaba tiempo divorciado de su esposa Sophie, ella ahora está en una relación con un cirujano.

A Katy y a Trudeau los captaron de vacaciones en un yate y los captaron besándose lo que desató los rumores de que eran pareja, hasta que días después fueron vistos saliendo caminando de la mano, lo que confirmó su relación amorosa. Los fans están emocionados de que la cantante haya encontrado nuevamente el amor.