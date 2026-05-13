Suavecito se va de fiesta con Kim Shantal y la besa tras ruptura con Queen Buenrostro | VIDEO

Todo parece indicar que Queen Buenrostro ha terminado su relación con Suavecito de manera oficial, pero el influencer no se muestra muy preocupado, pues en medio del drama con su relación, el ex integrante de La Mansión VIP fue visto muy contento de fiesta con Kim Shantal.

Recordemos que fue en La Mansión VIP que ocurrió el reencuentro entre Kim Shantal y Suavecito, quienes fueron pareja por muchos años hasta que en 2025, el creador de contenido comenzó un romance con Queen Buenrostro, amiga de su también ex prometida.

Suavecito a Kim Shantal:

"Siempre te he dicho yo te amo"#LaMansionVip #LaMansiónVip



pic.twitter.com/4UnMTxWYVj — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) May 9, 2026

En el reencuentro, lo que al inicio parecía una ex pareja que podía ser amistosa entre si, rápidamente se convirtió en algo más con momentos románticos y subidos de tono entre ambos en el proyecto.

Suavecito y Kim Shantal se besan

En redes sociales, se hizo viral la reciente reunión de varios de los integrantes del reality show que apenas terminó este domingo 10 de mayo. En ella, pasaron muchas cosas, entre las que destacó el encuentro entre Kim y Suave.

En ese sentido, los famosos publicaron videos juntos mostrándose cercanos, pero lo más impactante fue el video de Dayanne Chrissel que muestra un beso apasionado entre ambos.

Aunque supuestamente ya se habían besado en La Mansión VIP, la captura de este beso en cámara deja ver que la reconciliación entre los dos es más real de lo que imaginábamos y al parecer, se prefirieron el uno al otro antes que a sus parejas.

Algunas reacciones fueron las siguientes:

“Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón“.

“La que se lo queda pierde y ella quería perder".

"Y que soporten bb“.

"Fue el flechazo de Cupido, sin duda“.

¿Qué pasó con Queen Buenrostro?

La influencer mexicana habría desactivado su cuenta de Instagram, aunque el resto de sus redes sociales permanecen activas. Lo que sí ha sucedido es que la famosa archivó varias publicaciones en las que aparecía con Suave.

Antes de eso, la famosa dejó de seguir a su pareja y también publicó un video en el que aparecía sentada en un avión con una apariencia vulnerable. “Yo siempre puedo. Ya he podido con esto y con mucho más. De amor nadie se muere”, escibió.

Cabe mencionar que contrario a otros casos en que critican a los infieles, en esta ocasión aseguran que Queen Buenrostro “se merecía” lo que pasó, al señalarla de “robarle” el novio a Kim Shantal, en referencia a Suavecito.