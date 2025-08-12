Multan a Katy Perry por grabar VIDEO sin permiso en zona protegida

Katy Perry enfrenta una multa tras grabar el video de su canción ‘Lifetimes’ en una zona protegida de Ibiza, en España. Si bien la cantante buscaba un lugar único, terminó por cometer un grave error por el que tendrá que pagar.

¿Qué hizo Katy Perry en España?

Fue en julio de 2024 que Katy Perry grabó un video en las Islas Baleares, específicamente en las dunas de S’Espalmador, una zona protegida del parque natural. Estas se pudieron haber visto afectadas por su grabación.

En el video, podemos ver a la famosa llegando de un aeropuerto a una playa española, mientras disfruta e varias locaciones, incluyendo un barco, una cueva y las dunas en la playa. El video tiene un ambiente festivo, al llevar una estética veraniega.

El video fue publicado el año pasado y cuenta con un total de 14 millones visualizaciones. Se trató del segundo sencillo de la cantante por su álbum homónimo, por lo que era bastante importante para ella el conseguir la estética adecuada para presentar su proyecto musical.

Al parecer, la producción del video no obtuvo los permisos necesarios para filmar el videoclip de ‘Lifetimes’ en el área ecológica donde lo hicieron, por lo que se llevó a cabo una investigación por parte del Departamento de Medio Ambiente y Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares.

Un portavoz del sello discográfico de Katy Perry sostuvo que si bien los permisos estaban en trámite, hubo una autorización verbal el 27 de julio.

“Cumplimos con todas las normas asociadas con la filmación en esta zona y tenemos el máximo respeto por este lugar y los funcionarios encargados de protegerlos”, se mencionó en un comunicado.

Por otro lado, la cantante no se pronunció respecto a lo ocurrido y continúa enfocada en su gira musical, en medio de rumores por su supuesto romance con Justin Trudeau y su ruptura con Orlando Bloom.

La multa de Katy Perry por grabar en una zona protegida

Si bien no se registraron daños ambientales significativos, la falta de permisos resultó en una sanción económica para la productora a cargo de la filmación, pues las autoridades calificaron la falta como grave.

En ese sentido, Katy Perry fue multada por un total de 6 mil euros, es decir, alrededor de 130 mil 200 pesos mexicanos. Se determinó que no habría otra sanción porque no hubo daños en la reserva.