Katy Perry se sumerge en el futurismo

La cantante estadounidense Katy Perry, luego de haber viajado al espacio la semana pasada, ayer aterrizó en la Arena Ciudad de México con su gira The Lifetimes Tour, un show cargado de futurismo, prueba de ello fueron las imágenes creadas con Inteligencia Artificial que en la pantalla eligieron “Woman’s World” como parte de su setlist. Demostrando que es una mujer “de otro mundo”.

Tras casi siete años de espera, Katy Perry sorprendió a todos los presentes apareciendo a las 22:00 horas colgando detrás de una estructura luminosa flotante y ataviada con un conjunto metálico que correspondía perfectamente con “Artificial”, el primer tema de la noche.

El Dato: La última vez que Katy Perry visitó nuestro país fue en mayo de 2018 con su gira Witness: The Tour.

Tras bajar a nivel de suelo y acompañada de sus bailarines que portaron atuendo en un estilo futurista, procedió a complacer a los fanáticos con “Chained to the Rhythm” y “Teary Eyes” para después, envuelta en visuales rojos, entonar “Dark Horse”.

Láseres que apuntaban a la pantalla daban la introducción a una nueva parte del show, en el que aparecía Katy Perry acompañada de imágenes con IA eligiendo la “fuerza” de “Woman’s World”. Posteriormente, del piso del escenario “emergió” una escultura plateada de una mujer y una esfera de metal bajó del cielo para hacer un match entre ambas como si se tratara de un moderno Atlas femenino. La cantante, ahora vestida con un conjunto color lima, entonó una de las canciones más solicitadas de la noche “California Gurls”.

Con “Teenage Dream” y “Hot N Cold”, y de la mano de una guitarra, la vocalista apeló a la nostalgia de aquellos temas que la catapultaron a la fama. “Ay Dios mío, ¡Viva México!”, dijo entre sonrisas, al tiempo que confesaba: “Estoy muy feliz de iniciar mi tour aquí”.

El público le replicó con el clásico “Katy, hermana, ya eres mexicana” y, tras pedir que le tradujeran, la cantante californiana respondió divertida: “Puedo ser una tía, tía Katy para todos, sería la tía divertida”, para después continuar con uno de los éxitos que es emblema para la comunidad LGBTQ+, “I Kissed a Girl”.

Las sorpresas parecían que no iban a terminar durante la noche; sin embargo, demostró que aunque recientemente formó parte de una tripulación histórica de mujeres que viajó al espacio, tiene ganas de más experiencias parecidas, pues con “Nirvana”, se enfundó en un arnés que la levantó por los aires y la hizo dar vueltas por toda la Arena.

Tras un nuevo cambio de look, esta vez optando por el color blanco, Katy Perry deleitó a los fanáticos con “Crush”, “I’m His. He’s Mine” y “Wide Awake”, mientras unas flores giratorias también blancas y en forma de espiral acompañaban su presentación que estuvo llena de gritos de sus fans.

La cantante estadounidense Katy Perry Fotos: Especial

Ya en la parte final de su show, la artista estadounidense ofreció un poco de calma, dejándose llevar por las notas suaves del piano y la guitarra, con “Choose Your Own Adventure”, mientras las luces de los celulares de los asistentes la cobijaban.

Antes de continuar con el espectáculo, Katy Perry se tomó un momento para evaluar los outfits de sus fans y, de manera inesperada, eligió a dos chicos quienes iban disfrazados de astronautas para que la acompañaran al escenario a cantar “The One that Got Away”, ante los gritos desenfrenados del resto del público.

Ya con las emociones a tope, la cantante y sus bailarines volvieron al tono futurista del espectáculo con “E.T.”, con la que sables de luz y un show de combate estuvieron presentes, para después cambiar a un outfit más atrevido. Con botas y top llenos de destellos entonó “Part of Me”.

La vocalista vistió un atuendo que evocó al futurismo. Fotos: Especial

En un cierre que todavía aguardaba muchas emociones, Katy Perry apareció con un vestido rosa plateado con cristales y, montada en una gigante mariposa voladora, nuevamente disfrutó de un vuelo por todo el escenario mientras entonaba “Roar”.