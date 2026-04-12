Coachella 2026 es uno de los eventos musicales más esperados del año, en especial porque significa el regreso de Justin Bieber a los grandes escenarios.

El festival, celebrado en Indio, California, reunió a miles de asistentes que vibraron con la energía del cantante canadiense, quien demostró que sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música pop mundial. En La Razón te contamos cómo se vivió este gran show.

Justin Bieber causa furor y polémica en Coachella 2026

Justin Bieber encabezó el segundo día de Coachella 2026, este sábado, y arrasó con una presentación llena de energía, nostalgia y alrededor de 30 éxitos que fueron coreados a todo pulmón por el público.

“Baby”, “Sorry”, “What Do You Mean?” y “Beauty and a Beat”, causaron furor en los fans del intérprete. Además, tuvo invitados especiales: The Kid LAROI (en “Stay”), Tems y Wizkid (en “Essence”) y Dijon.

Un aspecto sorprendente de la presentación fue que Justin Bieber alteraba el setlist y tomaba decisiones sobre el espectáculo en tiempo real, basándose en las interacciones digitales y las respuestas de los usuarios en línea.

El show del cantante estadounidense marca un hito en su carrera, pues es la primera vez que se presenta en el festival de Indio, California, como headliner. Además, representa su regreso a los escenarios después de haber cancelado su gira en 2023 por problemas de salud.

Las redes sociales se inundaron de videos de la presentación de Justin Bieber y comentarios alabando su talento. En plataformas como TikTok e Instagram, las Beliebers se hicieron presentes, demostrando que su amor por el canadiense es incondicional y perdurable.

Sin embargo, el show no estuvo exento de polémica. El intérprete ha sido criticado por un clip que circula en plataformas digitales donde se le ve supuestamente buscando videos en YouTube con su laptop mientras cantaba por encima de sus propias canciones.

🇨🇦 | Justin Bieber está en la polémica por su particular show en Coachella en donde el cantante buscaba videos en YouTube con su laptop y cantaba por encima de sus propias canciones. pic.twitter.com/iNYb9kEqg7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 12, 2026

Sin duda la segunda noche de Coachella 2026 fue de lujo. Otros artistas que se presentaron el sábado 11 de abril en el famoso festival de Indio, California, fueron Addison Rae, Labrinth, SOMBR, GIVEON, Royel Otis, Taemin, PinkPantheress y rusowsky, entre otros.

Este domingo 12 de abril, el cartel está encabezado por la cantante colombiana Karol G. Algunos nombres destacados de esta tercera noche también son BIGBANG, Laufey, Young Thug, Major Lazer, FKA Twigs, Wet Leg y Little Simz.