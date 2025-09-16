Justin Bieber regresa a los escenarios en Coachella

Justin Bieber regresa a los escenarios y será el headliner de Coachella junto con Sabrina Carpenter y Karol G. El esperado regreso del cantante ha generado gran emoción entre sus seguidores, quienes en el pasado se han preocupado por la salud del cantante internacional.

Si bien hace solo unos meses Justin Bieber desató todo tipo de especulaciones por comentarios polémicos y aparecer en redes sociales con una apariencia descuidada, el cantante recientemente sacó nuevos álbumes y parece encontrarse en un buen momento de su vida.

Justin Bieber regresará a los escenarios

Cabe recordar que en el pasado, el cantante ha tenido que alejarse de los escenarios por cuestiones de salud. Y es que en el pasado fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme y en 2022 compartió una foto de una parálisis facial a consecuencia del síndrome de Ramsay Hunt.

Si bien han pasado varios años desde los diagnósticos, el cantante parecía no haber logrado controlar por completo su padecimiento en mayo de este año, cuando despertó preocupación entre sus seguidores al aparecer en un concierto de SZA con los ojos cerrados casi todo el tiempo.

Sin embargo, todo parece indicar que Justin Bieber ya está listo para volver a dar un concierto masivo. Fue este lunes 15 de septiembre que Coachella compartió su cartel oficial para la edición del 2026.

De este modo, se reveló al cantante de ‘Baby’ como el headliner para los días 11 y 18 de abril del 2026, marcando su regreso triunfal a los escenarios y abriendo la posibilidad de que pronto lo podamos ver en una gira mundial de nuevo.

En ese sentido, fans de todos lados del mundo ya piden que el cantante anuncie nuevos conciertos. Recordemos que su última gira, Justice World Tour, se extendió entre 2022 y 2023, pero fue cancelada en marzo de 2023 debido a problemas de salud.

Justin Bieber se presentará el mismo día que grandes artistas como The Strokes, Addison Rae, Interpol, Taemin y muchos artistas más. Los otros headliners del evento en Indio, California son Sabrina Carpenter y Karol G.