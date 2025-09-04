Justin Bieber, famoso cantante canadiense, anunció este jueves 4 de septiembre el álbum Swag II, que sería la continuación de su disco Swag, lanzado en julio de este año. El color rosa predomina en esta nueva producción y las fans del artista están ansiosas por oír los temas de su ídolo.

A través de una serie de fotografías que publicó el esposo de Hailey Bieber se hizo oficial que pronto se estrenará el disco. Las expectativas del público son bastante altas, pues el primer disco fue muy bien aceptado pese a que el intérprete de “Baby” estuvo lejos del mundo de la música por varios años.

Swag II de Justin Bieber: ¿Cuándo se estrena el álbum?

El artista Justin Bieber anunció que el disco Swag II estará disponible en las plataformas de streaming a partir de la medianoche del viernes 5 de septiembre (12 a.m. ET / 9 p.m. PT del jueves).

Para este nuevo lanzamiento, el cantante de “Let me love you” repitió la táctica promocional usada con su álbum anterior y realizó una revelación inesperada acompañada de carteles y espectaculares colocados en ciudades como Seattle, Nueva York y París. En esta ocasión, Justin publicó en Instagram fotos y videos de pantallas electrónicas con un fondo rosa que mostraban únicamente el título Swag II.

¿Ya conoces Swag de Justin Bieber?

El séptimo álbum de estudio de Justin Bieber, Swag, fue lanzado el 11 de julio de 2025 e incluye un total de 21 canciones, marcando su regreso tras el álbum Justice (2021) y el EP Freedom.

Conoce la lista completa de temas que componen Swag:

All I Can Take Daisies Yukon Go Baby Things You Do Butterflies Way It Is First Place Soulful Walking Away Glory Voice Memo Devotion Dadz Love Therapy Session Sweet Spot Standing on Business 405 Swag Zuma House Too Long Forgiveness

Swag II es la continuación del álbum Swag y en pocas horas se estrenará. Será posible oírlo en plataformas como YouTube, Apple Music y Spotify, entre otras.