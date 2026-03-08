Karol G envía poderoso mensaje por el 8M: ‘Que nadie robe tu libertad’

Karol G compartió un emotivo mensaje a través del cual reflexionó sobre las dificultades y virtudes de ser mujer en la actualidad, con una reciente publicación en su cuenta de Instagram que rápidamente dio de qué hablar.

A través de los años, la música de Karol G se ha convertido en un espacio para recordar la fortaleza, sensualidad y belleza de las mujeres donde se honran los momentos más emocionales junto con aquellos de puro empoderamiento.

Karol G lanza mensaje por el 8M

En su cuenta de Instagram, ‘La Bichota’ recordó el tiempo en el que ser mujer le parecía un obstáculo para alcanzar sus sueños: "Por muchos años pensé qué chimba hubiera sido haber nacido hombre”, dijo.

“Lo veía como algo que te abría todas las puertas a nuevas oportunidades porque de cierta forma todo lo que quería hacer parecía estar condicionado a que era mujer... y qué por ende no lo iba a lograr”, señaló.

Sin embargo, tras convertirse en una de las cantantes más importantes de su género, reflexinó: “Hoy, después de tantos años de experiencias, de dificultades, de caídas y aprendizajes, me siento infinitamente agradecida y especial de serlo mujer. Y si volviera a nacer y pudiera elegir... elegiría de nuevo serlo”, aseguró.

“Sentimos fuerte, sentimos grande, sentimos profundo, sentimos con piedad, con empatía... sentimos amor incluso en los momentos más oscuros”, mencionó.

En ese sentido, señaló la sensibilidad femenina como una gran virtud: “Las mujeres tenemos una capacidad increíble de sostener la vida, de reconstruirnos, de sanar y seguir caminando por más cansadas que estemos. Podemos estar completamente rotas por dentro y aun así seguir construyendo todo a nuestro alrededor”, dijo.

También celebró la forma en la que las mujeres siempre renacen a pesar de las complicaciones: “A lo largo de mi vida he visto mujeres levantarse de lugares que parecían imposibles, reinventarse mil veces, amar con valentía y luchar por lo que soñaban aunque el mundo les dijera que no”.

“Y cada una de esas historias me ha inspirado y me ha llenado de valor para seguir demostrando de todo lo que somos capaces cuando decidimos ser quienes queremos ser, confiar en nosotras mismas e ir por TODO”, comentó.

“Ahora veo con claridad lo súper poderosas que somos... somos belleza, fortaleza, intuición, sensibilidad, sensualidad, bichoteo y poderío... FUEGO fuego. FUEGOOOO!!! y encima, con el corazón abierto para sentirlo TODO!”, expresó.

Finalmente, Karol G alentó a su público a no olvidar su fuerza interior: “No dejes que nada te quite esa fuerza... que nadie te quite las ganas de ser, de hablar, de opinar, de querer, de hacer, de SENTIR! que nada te robe tu libertad”, pidió.

“Ve por todo lo que sueñas. Haz todo lo que quieras hacer. Tu voz importa, tu historia importa, tu lugar en este mundo es tuyo. Estamos aquí de paso, DISFRUTA", finalizó.