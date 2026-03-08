Un mensaje publicado por Sasha Sokol este 8 de marzo volvió a poner en el centro de la conversación uno de los casos más impactantes en la lucha contra la violencia de género en México. La cantante recordó que hace cuatro años denunció públicamente al productor Luis de Llano, un proceso que culminó con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su favor.

Sin embargo, señaló que, hasta la fecha, él no ha cumplido con lo ordenado por las autoridades, que consiste en ofrecerle a la intérprete una disculpa pública y entregar una suma económica destinada a una institución de defensa de menores.

Sasha Sokol lanza mensaje del 8M; Luis de Llano no ha cumplido su sentencia, apunta

Este 8M Sasha Sokol compartió un mensaje en redes sociales donde destacó la dificultad de volver a hablar del abuso que vivió a manos de Luis de Llano.

“Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia. La verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están”, señaló la exintegrante de Timbiriche.

Sasha Sokol y Luis de Llano ı Foto: larazondemexico

La cantante recordó que hace cuatro años denunció al productor. Sasha denunció públicamente en 2022 que, siendo menor de edad, mantuvo una relación con el productor; ella habría tenido 14 años y él 39.

Añadió que, tras ganar en dos instancias, la SCJN sentenció a Luis de Llano a disculparse públicamente y a pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa de menores. Sin embargo, señaló que el famoso se ha negado a cumplir bajo el argumento de que no quiere “revictimizarla”.

Para Sasha Sokol, esta postura es absurda, pues señaló: “Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”.

La intérprete explicó que su objetivo no era únicamente llegar al máximo tribunal del país, sino que quien la dañó asumiera su responsabilidad. “¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa? Porque al reconocer sus actos se estabiliza la verdad”, escribió.

Además, con este pronunciamiento en pleno 8M, Sasha Sokol se suma a las voces de miles de mujeres que exigen justicia y cambios estructurales. “Aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”, concluyó.