Miles de mujeres, disidencias, infancias de todas edades protestan desde distintos puntos de la Ciudad para llegar al Zócalo capitalino el 8M.

Como cada año, miles de mujeres, disidencias e infancias salen a las calles a protestar en distintos puntos de México como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Entre las asistentes no pueden faltar diversas personalidades del mundo de la música y de la actuación, quienes se suman a las exigencias colectivas de justicia y una vida libre de violencia para las mujeres. Conoce a las famosas que se unieron a las protestas.

Famosas en la marcha del 8M 2026

Tania Rincón participa en el Trote 8M

La conductora Tania Rincón formó parte del Trote 8M en la CDMX; participó junto a su familia.

Tania Rincón participa en el Trote 8M ı Foto: Captura de pantalla IG taniarin

Eréndira Ibarra asiste a la marcha

La actriz y guionista salió a las calles de Chihuahua, Chihuahua, a protestar este 8M. Además, como un acto de memoria, colocó una estampa con el nombre de Marisela Escobedo, mamá de Rubí y activista asesinada en 2010, sobre la placa de una calle llamada Juan Aldama.

Eréndira Ibarra participa en la marcha del 8M en Chihuahua ı Foto: Captura de pantalla IG erendiritas

Regina Blandón llega a la marcha del 8M

Desde las primeras horas de la mañana la actriz mexicana se unió a las protestas que se llevan a cabo en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer en la CDMX. Regina Blandón compartió una foto sosteniendo un cartel con la leyenda “Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”, una referencia a la “Canción Sin Miedo” de Vivir Quintana.