Marcha del 8M en CDMX. Sigue el minuto a minuto de la marcha por el Día de la Mujer.

Un año más las mujeres toman las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M) y para visibilizar su lucha por la justicia, la igualdad y el fin de la violencia de género.

En la Ciudad de México, se tiene programada una concentración con varios puntos de encuentro. En La Razón de México, te presentamos el minuto a minuto de la marcha del 8M y las últimas noticias.

11:49 hrs: Así se alistan diversos contingentes en la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Mujeres que acudieron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma se alistan con paliacates morados, ropa cómoda y el valor para exigir justicia, previo a la marcha del 8M.

▶ #Vídeo | Así se alistan diversos contingentes en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para avanzar. También se observan mujeres que podrían pertenecer al Bloque Negro. #8M

📹: @soytaniagomez#DiaInternacionalDeLaMujer #PaseodelaReforma #CDMX #Zócalo pic.twitter.com/YtmAwsoggS — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2026

10:42 hrs: Realizan cortes a la circulación en Paseo de la Reforma

Policías mujeres de la Ciudad de México realizaron cortes a la circulación en Paseo de la Reforma, entre Lieja y Avenida Hidalgo, por la concentración de diversos contingentes.

Policías de #Tránsito de la #SSC realizan cortes de circulación por concentración de diversos contingentes en Av. paseo de la Reforma entre Lieja y Av. Hidalgo. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/YRkzyanev4 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 8, 2026

10:39 hrs: Comienza la concentración de los contingentes para la marcha

Algunos contingentes han iniciado su andar, a unos minutos del inicio de la marcha organizada por el Día Internacional de la Mujer.

▶ #Vídeo | Avanzan rumbo al Zócalo capitalino los primeros contingentes como parte del #8M en la Ciudad de México.

📹: @soytaniagomez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/BtsClXEJ7E — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2026

10:00 hrs. Cierran Paseo de la Reforma entre Insurgentes y Bucareli

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) informó que Av. Paseo de la Reforma entre Av. Insurgentes y Bucareli se encuentra cerrado.

Lo anterior se debe a la presencia de diversos contingentes que van a participar en la marcha programada este domingo.

10:02 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Av. Paseo de la Reforma entre Av. Insurgentes y Bucareli, por concentración de diversos contingentes.#AlternativaVial Av. Chapultepec. pic.twitter.com/tV36iHalNf — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 8, 2026

10:05 hrs: El transporte de la CDMX sufre modificaciones en el horario

El transporte público en la Ciudad de México tendrá modificaciones este 8 de marzo de 2026, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La principal estación que suspenderá operaciones es:

Zócalo/Tenochtitlan Metro Station (Línea 2)

Algunas estaciones cercanas al recorrido de la movilización pueden registrar alta afluencia, accesos restringidos o cierres temporales. Entre ellas destacan:

Metro Bellas Artes

Metro Allende

Metro Pino Suárez

09:32 hrs: ¿En qué otras alcaldías habrá movilizaciones?

La policía de la Ciudad de México informó los distintos puntos de concentración de mujeres en la capital del país.

La principal movilización será nutrida por distintos colectivos en calles del primer cuadro de ciudad, el cual se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc.

No obstante, las mujeres también realizarán actividades en calles de otras alcaldías de la ciudad de México, las cuales son las siguientes:

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Venustiano Carranza

09:27 hrs: Este es el dispositivo de seguridad para el Día de la Mujer

Las autoridades capitalinas informaron el despliegue de policías mujeres para acompañar la movilización de este domingo.

De acuerdo con la SSC-CDMX, se acordó la participación de al menos 500 mujeres para resguardar a las asistentes.

09:23 hrs: ¿Cuál será la ruta de la marcha?

Las autoridades de la Ciudad de México informaron la ruta que van a seguir los contingentes de la marcha del 8M este domingo en la capital del país.

Conoce las calles por las que va a para la marea morada:

Paseo de la Reforma → Av. Juárez → 5 de Mayo → Zócalo

09:10 hrs: ¿Dónde y a qué hora inicia la marcha del 8M?

Diferentes colectivos feministas convocaron a marchar este domingo 8 de marzo de 2026. Entre los puntos de reunión destacaron los siguientes:

Monumento a la Revolución

Ángel de la Independencia

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Diana Cazadora

Plaza de las Tres Culturas

La movilización fue programada para las 12:00 horas de este Día Internacional de la Mujer.

