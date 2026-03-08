Marcha 8M CDMX 2026: vandalismo, pintas, enfrentamientos e incidentes | VIDEOS

Así se viven los episodios de pintas e incidencias en la marcha 8M

La Marcha 8M se lleva a cabo en las Ciudad de México y a diferencia de otros años, la violencia, pintas y vandalismo que ha ocurrido anteriormente se está presentando en menor medida este 2026.

La marcha comenzó desde las 10 am, pues muchos contingentes se reunieron desde esa hora en varias partes dela ciudad. Para el mediodía los otros contingentes avanzaron hacia el Zócalo de la CDMX.

Las mujeres que participan recorrieron el trayecto de forma pacífica con letreros y consignas para exigir justicia para todas las mujeres.

Alrededor de las 3 pm de la tarde comenzaron los incidentes en la marcha con intentos de derribar vallas de seguridad en el Zócalo, enfrentamientos entre policías y manifestantes y también pintas.

Pintas en la marcha 8M

El bloque negro realizó pintas sobre negocios de la Avenida 5 de Mayo en el Zócalo.

▶ #Vídeo | El Bloque Negro comienza a plasmar pintas sobre los negocios de la Avenida Juárez en medio de la manifestación. ✊🖤

Sigue el minuto a minuto: https://t.co/8clL0u9xW7

📷: @soytaniagomez #BloqueNegro #8M #MarchaFeminista pic.twitter.com/WhJeOVIfO0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2026

Intentan tirar vallas del Zócalo

Un pequeño grupo del bloque negro y algunas manifestantes comenzaron a golpear las vallas colocadas al frente de la Catedral.

E intentaron tirarlas, mientras que otras manifestantes comenzaron a incendiar cartulinas.

▶ #Video | Mientras un grupo del bloque negro comienza a golpear las vallas colocadas al frente de la catedral, al frente se queman las pancartas de la marcha



Sigue el minuto a minuto: https://t.co/h90OmxUUfG



📹: @yul_bonilla #DiaInternacionalDeLaMujer… pic.twitter.com/lqMpSui0lL — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2026

Decenas de policías llegaron al primer cuadro de la ciudad para desplegarse al frente de la catedral.

Las manifestantes lograron mover las estructuras sin abrir paso, lo que provocó que policías se desplegaran con inmediatez para contener.

▶ #Video | Un pequeño grupo del bloque negro y algunas manifestantes comienzan a golpear las vallas colocadas al frente de la catedral



Sigue el minuto a minuto: https://t.co/90xbBuM4zz 💜💪 #DiaInternacionalDeLaMujer #8Marzo #8M2026



📹: Yulia Bonilla @yul_bonilla pic.twitter.com/LYYVSb3XT3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2026

Por otra parte, en la avenida 5 de mayo hubo un enfrentamiento entre manifestantes y policía, ya que unas mujeres señalaron que los uniformados habían detenido a otras mujeres. Sin embargo, los policías encapsularon a los manifestantes, quién al final retomaron su camino al Zócalo.

En otros incidentes que se registraron fueron que desde el estacionamiento del Hotel Zócalo lanzaron gases y activaron extintores luego de que manifestantes retiraron protecciones