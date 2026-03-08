Marcha 8M CDMX 2026: vandalismo, pintas, enfrentamientos e incidentes | VIDEOS

La Marcha 8M se lleva a cabo en las Ciudad de México y a diferencia de otros años, la violencia, pintas y vandalismo que ha ocurrido anteriormente se está presentando en menor medida este 2026.
La marcha comenzó desde las 10 am, pues muchos contingentes se reunieron desde esa hora en varias partes dela ciudad. Para el mediodía los otros contingentes avanzaron hacia el Zócalo de la CDMX.
Las mujeres que participan recorrieron el trayecto de forma pacífica con letreros y consignas para exigir justicia para todas las mujeres.
Alrededor de las 3 pm de la tarde comenzaron los incidentes en la marcha con intentos de derribar vallas de seguridad en el Zócalo, enfrentamientos entre policías y manifestantes y también pintas.
Pintas en la marcha 8M
El bloque negro realizó pintas sobre negocios de la Avenida 5 de Mayo en el Zócalo.
Intentan tirar vallas del Zócalo
Un pequeño grupo del bloque negro y algunas manifestantes comenzaron a golpear las vallas colocadas al frente de la Catedral.
E intentaron tirarlas, mientras que otras manifestantes comenzaron a incendiar cartulinas.
Decenas de policías llegaron al primer cuadro de la ciudad para desplegarse al frente de la catedral.
Las manifestantes lograron mover las estructuras sin abrir paso, lo que provocó que policías se desplegaran con inmediatez para contener.
Por otra parte, en la avenida 5 de mayo hubo un enfrentamiento entre manifestantes y policía, ya que unas mujeres señalaron que los uniformados habían detenido a otras mujeres. Sin embargo, los policías encapsularon a los manifestantes, quién al final retomaron su camino al Zócalo.
En otros incidentes que se registraron fueron que desde el estacionamiento del Hotel Zócalo lanzaron gases y activaron extintores luego de que manifestantes retiraron protecciones