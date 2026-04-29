Sheinbaum destaca creación de 422 mil empleos en 3 meses

TRAS UNA REUNIÓN que duró poco más de una hora, el sector gasolinero y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acordaron reducir el precio del diésel de 28.28 a 27 pesos el litro.

A la salida del encuentro en Palacio Nacional, Enrique Felix Robelo, presidente de Onexpo Nacional, expuso que aunque la reducción es válida a partir de este 1 de mayo, en realidad comenzará a aplicarse hasta la próxima semana, ya que las gasolineras aún cuentan con inventario de combustible al que aplica el precio hasta vigente. Comentó que el Gobierno realizará las modificaciones necesarias al ajustar el IEPS.

24 Pesos por litro es el precio acordado de la gasolina Magna

“Hay que recordar que estaciones de servicios tienen inventarios con precios todavía de esta semana , entonces vamos a esperar para la semana que entra. Ellos van a hacer sus ajustes, ya ven que tienen los mecanismos del IEPS, yo creo que a través de la Secretaría de Hacienda, van a aplicar estos estímulos fiscales, y nosotros como sector estamos trabajando para llegar a estos acuerdos y estar acorde con la política”, dijo.

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Comentó que el gobierno realizará las modificaciones necesarias por medio de ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Por separado, Roberto Arámbulo, director general adjunto de Petroplazas y Abastecedora Combustible, comentó que la reducción se realizará de manera gradual a partir del 1 de mayo.

Para ayudar a la economía de las familias mexicanas, la próxima semana el precio del diésel tendrá como máximo 27 pesos por litro. Aquí les platico. pic.twitter.com/SlR6ar39s7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

A su salida de Palacio Nacional, calificó la reunión como un encuentro “muy amigable”. “Es una gran oportunidad de ayudar y estamos con toda la disposición”, expresó.

El acuerdo se concretó luego de que la Presidenta también alcanzó un acuerdo con la banca comercial para reducir las retenciones de las comisiones que se cobran en los pagos por tarjeta o vales de combustible en las gasolineras.

“Este es un acuerdo en el que participó desde Banco de México y las distintas asociaciones, coordinado por la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué es importante esto? Porque al disminuir las comisiones, va a bajar más el precio de la gasolina y del diésel", destacó durante su conferencia de prensa matutina del pasado 27 de abril.

En acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), el Gobierno implementará descuentos a las comisiones que se cobran con el uso de tarjetas emitidas por bancos; es decir, dejarán de cobrar la cuota de intercambio, que corresponde al 80 por ciento de la comisión.

En cuanto a los vales, se establecerá un descuento en las comisiones por la recepción de éstos, usados por el sector transportistas y logístico. El incremento que se cobraba a las gasolineras, de 0.45 por ciento por pagos con tarjetas de débito y de 1.0 por ciento por las de crédito, así como 0.45 por ciento a los vales, ahora quedarán en cero por ciento. La medida estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre.