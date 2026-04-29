CSP: Indagatoria no para con la renuncia del fiscal

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, no significa que la investigación sobre la intervención ilegal de agentes estadounidenses en un operativo dentro de territorio mexicano deba frenarse.

SE TIENE que seguir investigando. No es solamente un pensamiento de la Presidenta, sino que lo trae la Fiscalía… La Fiscalía dará información; para esto tiene que aclararse todo CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



La mandataria insistió en que la investigación debe mantenerse hasta esclarecer cómo ocurrió la participación de los elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en acciones de seguridad pública en México.

“Ayer (lunes) viene una renuncia. Y se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación… no es que haya renunciado ya un servidor público y ahí se termina todo. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad”, dijo.

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EL DATO: LA GOBERNADORA Maru Campos nombró a Francisco Sáenz Soto como encargado del despacho de la Fiscalía General de Chihuahua, tras la renuncia de César Jáuregui.

Además, remarcó que se debe continuar, no porque sea un “pensamiento” de ella como jefa del Poder Ejecutivo federal, sino también porque así lo tiene determinado la Fiscalía General de la República (FGR). También comentó que, ante casos como éste, lo que importa es la defensa de la soberanía del país.

A pesar de la vulneración a la soberanía y la posible violación constitucional derivada de la intervención estadounidense en el país, el Gobierno de México descartó expulsar a los agentes que llegaran a encontrarse en el país; sin embargo, mantuvo la advertencia a las autoridades locales para que actúen con apego a la ley.

Sheinbaum Pardo sostuvo que, hasta ahora, México presentó un extrañamiento al gobierno estadounidense para exigir respeto e insistir en que no se admite la incursión de agentes extranjeros para acciones dentro del país.

La nota diplomática ya generó una respuesta formal de la embajada de Estados Unidos, en la que reconocen que ellos quieren ceñirse a la Constitución y las leyes mexicanas en la colaboración en materia de seguridad.

“Lo que estamos diciéndole a Estados Unidos es: ‘A México se le respeta’, en pocas palabras. En este caso, había ciudadanos estadounidenses en un operativo que le corresponde solamente a las autoridades mexicanas. Entonces, se les hace saber que eso está fuera de la ley, y ellos contestan: ‘Nos vamos a ceñir a los acuerdos que tenemos y al marco de la ley y la Constitución en México’”, comentó.

Con relación a la actuación de los gobiernos estatales, y con motivo de la “colaboración” con el gobierno extranjero que se admitió desde la Secretaría de Seguridad de Chihuahua, la mandataria descartó emprender alguna revisión a cada uno, pero sí se insistirá en llamarlos a que actúen de acuerdo con el marco legal o, de lo contrario, habrá consecuencias.

CONFIANZA EN EL PUEBLO. La Presidenta sostuvo que la esperanza de México radica en su población, en respuesta a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las que afirmó que “México está perdido” y que su única “esperanza es Estados Unidos”.

La mandataria insistió en que las palabras del republicano forman parte de su manera de expresarse y remarcó que, en todo caso, son las y los mexicanos quienes sostienen al país.

“Ya sabemos cómo declara a veces el presidente Trump. Nosotros sabemos que la esperanza de México está en su pueblo. La esperanza de México está en el pueblo y la de sus gobiernos en estar cerca siempre del pueblo”, dijo.

La mandataria señaló que, desde el artículo 39 constitucional, se establece que la soberanía parte de su población. “En México decide el pueblo. Eso dice el artículo 39 de la Constitución. La soberanía dimana del pueblo. El único que manda en México es uno y es el pueblo de México”, declaró.

Por ello, reiteró que su gobierno colabora, se coordina y coopera con Estados Unidos, pero en una relación de iguales, de respeto, porque somos países iguales.

IMPULSAN JUICIO POLÍTICO EN LA CAPITAL

EL CONGRESO de la Ciudad de México avaló, con 39 votos a favor y 13 en contra, un punto de acuerdo impulsado por la mayoría de Morena para solicitar el inicio de un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad pública en la entidad.

Durante la discusión, la diputada morenista Martha Ávila acusó a la mandataria estatal y a su equipo de haber violado la Constitución al asumir facultades del Ejecutivo federal en materia de política exterior.

“Para los que afirman que éste es un asunto político, quiero ser muy rotunda: en todas y cada una de las disposiciones que he referido se encuadran las conductas abusivas de la gobernadora de Chihuahua, su secretario de Seguridad Ciudadana y el Fiscal del Estado; realizaron funciones que corresponden al Ejecutivo federal en la conducción de la política exterior, establecieron acuerdos turbios con agentes de la CIA”, expresó la legisladora.

Por separado, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el caso de la presencia de agentes de la CIA presuntamente en actividades de seguridad en Chihuahua es una violación a la Carta Magna y a la soberanía nacional.

“Apoyo totalmente lo que la Presidenta ha manifestado: es una violación gravísima a la Constitución y a la soberanía nacional. Los gobernadores no tenemos por qué estar acordando con ningún otro país temas de seguridad, eso le compete y es atribución del Gobierno federal. Todo nuestro respaldo a lo que la Presidenta convocó y nos hizo el llamado”, expresó.

F. Rangel y J. Castro