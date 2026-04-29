Desde 2024 rastreaba el Ejército a El Güero Conta

Un seguimiento que inició en 2024, se intensificó en abril de este año y culminó en cuestión de horas, lo que permitió la detención en Zapopan de César Alejandro “N”, alias El Güero Conta, señalado como el principal operador financiero de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La captura, basada en inteligencia militar y vigilancia técnica, se ejecutó sin generar reacciones violentas en el estado.

La operación se diseñó para ejecutarse de forma simultánea con la captura de Audias Silva Flores, alias El Jardinero, en Nayarit. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, esta sincronización buscó reducir la capacidad de reacción del grupo criminal y evitar reacomodos inmediatos en su estructura.

EL DATO: SEGÚN la organización civil GITOC el CJNG tiene presencia en 27 estados, pero según un informe de la DEA, opera en todo México y tiene presencia en más de 40 países.

El secretario Ricardo Trevilla Trejo explicó que la investigación formal arrancó el 5 de julio de 2024, cuando la Fiscalía Especializada en materia de Delitos contra la Salud (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el sospechoso. A partir de ese momento, el Ejército desplegó labores de seguimiento para identificar su red de movilidad, domicilios y entorno cercano.

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OBJETIVO RELEVANTE

Algunas de las labores que desarrollaba el detenido para su facción.

PRINCIPAL OPERADOR financiero y hombre de confianza de Audias “N”.

ERA RESPONSABLE del lavado de dinero, recursos que utilizaba para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades.

OPERABA MECANISMOS mediante corredores financieros, familiares, socios y empresas fachada, con los que ocultaba activos y recursos de procedencia ilícita.

CONSTRUÍA REDES empresariales aparentemente legales y fortalecía la capacidad logística, operativa y financiera de la organización criminal.

Con el avance de las indagatorias, personal militar detectó que el operador financiero utilizaba al menos tres inmuebles en el municipio de Ahualulco de Mercado. Ese hallazgo permitió definir patrones de comportamiento y establecer puntos de vigilancia fija y móvil, clave para acotar sus desplazamientos.

La fase crítica se activó en abril de este año. El día 19, mediante trabajos de campo, seguimiento técnico y vuelos de reconocimiento, autoridades colocaron bajo observación dos domicilios en Zapopan vinculados a familiares de El Güero Conta. Tres días después, se pudo ubicar el inmueble donde residían su esposa e hijos, dato que consolidó el cerco operativo de las autoridades.

El operativo final se ejecutó el lunes 27 de abril. Al mediodía, fuerzas federales confirmaron la presencia de César Alejandro “N” en uno de los domicilios bajo vigilancia. Minutos después, el sospechoso salió del lugar, lo que activó un seguimiento controlado con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Poco después de las 14:00 horas, elementos de la Guardia Nacional, a través de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata —unidad entrenada para intervenciones urbanas—, interceptaron al operador financiero y concretaron la detención en tan solo unos minutos.

Durante la intervención, autoridades aseguraron un arma larga, 50 cartuchos, mil dosis de metanfetamina, 60 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y un vehículo. El detenido quedó a disposición de la FGR en Guadalajara.

El despliegue incluyó la activación de un plan antibloqueo previamente preparado, con presencia de fuerzas federales en puntos estratégicos de Jalisco. Este dispositivo permitió contener cualquier intento de respuesta violenta tras la detención, un contraste significativo frente a otras capturas de alto perfil en dicha entidad.

Investigaciones vinculan al detenido con la administración de recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, entre ellas secuestro, extorsión y tráfico de armas.

De acuerdo con el secretario de la Defensa, el papel de El Güero Conta consistía en canalizar ingresos ilícitos hacia la compra de aeronaves, embarcaciones, ranchos e inversiones en tequileras para encubrir el origen del dinero.