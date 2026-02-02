El inesperado reencuentro entre Karol G y Feid tras su ruptura amorosa | VIDEO

El reencuentro entre Karol G y Feid tras su ruptura amorosa

Karol G y Feid eran una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento latino, hasta que el pasado 19 de enero se dio a conocer por medio del portal TMZ que la relación de la pareja había llegado a su fin, tras varios meses de rumores al respecto.

Un video captó el momento en que Feid y Karol G se reencontraron tras el anuncio de su ruptura en los premios Grammy 2026 durante la alfombra roja, donde sus caminos se cruzaron una vez más, a pesar de que seguían distanciados.

Karol G y Feid habrían terminado su relación ı Foto: IG: @karolg

El incómodo reencuentro de Karol G y Feid

En redes sociales, se hizo viral un video de apenas unos segundos, en los que vemos a ambos artistas colombianos mientras esperaban por su paso a la alfombra roja de los premios musicales, en medio de decenas de personas en el mismo pasillo.

Primero aparece Karol, quien mantiene la mirada al frente en casi todo momento, con una expresión serie aunque un poco nerviosa. Por otro lado, varios metros alejado está Feid, quien simplemente mira al suelo todo el tiempo, probablemente revisando su teléfono celular.

Para los fans de la pareja, esta fue la confirmación que necesitaban para confirmar la ruptura de la pareja, que en otro momento habrían aparecido juntos en la alfombra como ocurrió en el pasado, demostrando así su amor frente a cámaras.

Algunas reacciones por el incómodo momento fueron:

"Los que le echan la culpa a Karol no han escuchado Keloide de Feid“.

“La confirmación que no buscaba”.

"Con esto los q creíamos que Karol y Feid tenían algo... Con esto ya sabemos que si terminaron"

“¿Soy la única que piensa que está vez Feid es el bueno en la historia?"

“Ni tu ni yo sabemos qué pasó”.

“Ay no, él no la quiere ni ver”.

La última vez que los cantantes colombianos compartieron mensajes en redes sociales sobre el otro fue en octubre de 2025. A partir de entonces se han mantenido activos, pero sin interactuar.

En el pasado, los fans de la relación entre Karol G y Feid negaban que la pareja hubiera puesto fin a su romance porque mantenían las fotos juntas. Una fuente cercana informó a TMZ que a pesar del distanciamiento, mantenían una amistad cordial.