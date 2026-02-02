¿Qué significan ‘ICE out’, la protesta que hicieron los famosos en los Grammy 2026?

Los Premios Grammy no solo son los premios más importantes de la industria de la música, también es un evento de gran exposición que los artistas han usado para protesta social y en este año se pronunciaron en contra de las redadas del ICE contra los migrantes.

Este 1 de febrero la alfombra roja de los Grammy se llenó de estrellas y algunas de ellas llevaron un poderoso mensaje, pero sutil en sus atuendos, en el que se pronunciaron sobre el tema político de las redadas del ICE en el que han muerto hasta ciudadanos estadounidenses como es el caso de Alex Pretti y Renée Nicole Good.

Así protestaron los famosos en los Grammy 2026

Algunas celebridades como Justin Bieber, su esposa Hailey Bieber, Billie Eilish, Kehlani, Justin Vernon, llegaron con un pin en la ropa en el que se leía “ICE out”.

Kehlani usando pin de ICE out ı Foto: AP

Mientras que el cantante puertorriqueño Bad Bunny pronunció un discurso cuando recibió su premio Grammy por mejor álbum urbano y arrancó diciendo “ICE Out”.

¿Qué significa ICE Out?

ICE out significa “Fuera ICE”, es decir, “Fuera el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

El ICE, por instrucción del presidente Donald Trump, ha implementado una serie de operativos en todo Estados Unidos, en las que tienen que arrestar a todos los indocumentados que se encuentren en el país.

Sin embargo, este grupo se ha caracterizado por hacer uno de la fuerza y de la violencia para detener a los inmigrantes. Además de las muertes violentas de Alex Pretti y Renée Nicole Good, el ICE detuvo a un niño de cinco años con su papá, pero un juez fue el que ordenó librar al menor y a su padre.

Otros famosos se han pronunciado anteriormente para que paren las redadas, en redes sociales actores, actrices y cantantes han pedido que se detenga la violencia de este grupo.