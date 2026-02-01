Hailey y Justin Bieber arrasan en la alfombra roja de los Grammy 2026 con pin de ‘ICE out’

La temporada de premios no es solamente un espacio para celebrar lo mejor de la industria del entretenimiento, ya que para la celebridades las alfombras rojas son los espacios ideales para compartir las situaciones que desean que tengan un mayor foco para el público en general, como sucedió recientemente en los Globos de Oro y ahora también en los Grammy 2026.

Uno de los artistas que decidió no quedarse callado durante la alfombra roja de los Grammy 2026 fue Justin Bieber, quién en compañía con su esposa Hailey Bieber llevaron puesto un pin con el lema ‘ICE out’.

Justin and Hailey Bieber wear "ICE OUT" pins to the 2026 #Grammys pic.twitter.com/qbMAaUPJbO — Variety (@Variety) February 2, 2026

El cantante canadiense es uno de los artistas que se presentarán durante esta velada en el evento, dónde interpretará una de las canciones de su nuevo álbum Swag, marcando además su regreso a los escenarios después de complicaciones de salud.

El mensaje de Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026

Fue minutos antes del inicio de la ceremonia de los premios de la academia de grabación que la pareja conformada por Haley Bieber y Justin Bieber aparecieron frente a las cámaras en la alfombra roja.

Ella llevaba un vestido negro strapless con transparencia en las piernas accesorios plateados, mientras que el cantante Lucía un traje oversize con una cadena plateada en el cuello.

La sencillez de sus atuendos fueron el canvas perfecto para destacar un elemento con el que la pareja mostró su solidaridad frente a la comunidad latina. Un pin con la leyenda ‘ICE out’

Justin Bieber y Hailey Bieber ı Foto: Reuters

Desde hace varias semanas se hizo popular el pin con el lema ‘ICE out’ entre celebridades, pues varias personas lo han utilizado como una manera de protestar en contra de las políticas antimigrantes de Donald Trump.

El lema viene de la campaña ‘Be Good’, organizada por grupos como la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas y respaldada por la ACLU, fue creada en honor a Nicole Good, una mujer asesinada por un agente de ICE en Minneappolis en la primera semana del 2026.

El objetivo de la campaña es recordar a la gente “que debe ser buena con los demás ante semejante horror: ser un buen ciudadano, vecino, amigo, aliado y ser humano”.

Mark Ruffalo fue uno de los primeros artistas en aparecer en una alfombra roja con el pin de ‘ICE out’, pero ya han sido varias las celebridades americanas que han mostrado de esta forma apoyo a la comunidad migrante.

En los Grammy 2026, además de Justin Bieber y su esposa Hailey, otras celebridades que portaron el pin fueron Billie Eilish, Joni Mitchell, Kehlani, Samara Joy, entre otras.