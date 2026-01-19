Karol G y Feid habrían terminado su relación tras tres años juntos

Karol G y Feid habrían terminado su relación después de 3 años juntos, de acuerdo con lo que le revelaron fuentes cercanas a la expareja al medio especializado TMZ.

Desde hace meses han existido rumores sobre el supuesto fin de la relación entre Feid y Karol G quiénes son una de las parejas más importantes en el género urbano latinoamericano, destacando por su gran conexión a nivel emocional y también en su música.

La pareja colaboró recientemente en una canción llamada ‘Verano Rosa’ qué forma parte del último álbum de estudio de La Bichota, llamado ‘Trópicoqueta’. La canción obtuvo una excelente recepción, aunque no es la primera vez que los artistas colaboran.

¿Karol G y Feid terminaron?

A pesar de ser considerada como una de las parejas más sólidas de la industria, el público ha notado que en los últimos meses los cantantes de reggaetón han dejado de publicar las fotografías y mensajes románticos a los que tenían acostumbrados a sus seguidores, lo que comenzó con las especulaciones.

El portal de noticias TMZ asegura que una persona cercana a la pareja comentó que desde hace algunos meses los famosos tomaron la decisión de separarse y descartaron cualquier tipo de conflicto como el motivo detrás de ello.

En ese sentido, la fuente aseguró que los colombianos mantendrían una buena relación, pues el final de su noviazgo habría ocurrido de manera amistosa.

La última vez que los cantantes colombianos compartieron mensajes en redes sociales sobre el otro fue en octubre de 2025. A partir de entonces se han mantenido activos, pero sin interactuar.

El hecho de que la pareja no ha borrado sus fotos juntos para muchos es la evidencia de que no se han separado, aunque para otros el corte de pelo que se realizó Karol G en diciembre es la evidencia clave de la ruptura amorosa.

La primera vez que Karol G y Feid colaboraron fue en la canción ‘Friki’, en el año 2021. En ese entonces ya habían surgido los rumores de un romance entre ambos, pues su conexión era evidente.

Los cantantes confirmaron su relación en junio del 2023, aparecieron juntos tomados de la mano durante un concierto en Miami. Posteriormente en su documental, la artista reveló que la química entre ellos llegó cuando ella estaba cerrada para el amor por su rompimiento con Anuel AA.