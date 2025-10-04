Feid revela la nueva camiseta de México para el Mundial 2026 en su Caferxxo en CDMX (VIDEO)

Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid, dio un concierto gratis en la Monumental Plaza de Toros para sus fans de México y durante el llamado ‘Caferxxo’, su DJ traía la que será la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026.

En un video publicado por el reggaetonero colombiano en sus redes sociales, se puede ver al pinchadiscos en medio del escenario presumiendo la camiseta del Tricolor, la cual ya se ha filtrado en diferentes ocasiones; hasta Alessandro Del Piero mostró una foto de la camiseta en su Instagram.

La remera es totalmente verde, con los detalles de las tres rayas de los hombros en blanco; además, el cuello y el final de las mangas están en color rojo. Lo que resalta de esta camiseta es que tiene plasmado el calendario azteca en un verde más fuerte, inspirada en la que utilizó México en el Mundial de Francia 1998.

Alessandro del Piero filtra la misma camiseta que el DJ de Feid

A lo largo del 2025, varias ediciones de la nueva camiseta de México para el Mundial 2026 se han filtrado, pero la que ha tomado fuerza a ocho meses de iniciar el torneo es la que traía puesta el DJ de Feid en el ‘Caferxxo’, la misma que filtró Alessandro Del Piero en su Instagram.

El campeón del mundo con Italia en 2006 sorprendió a la afición de varias selecciones, pues en sus redes sociales mostró una foto donde están todas las nuevas playeras de los países que patrocina Adidas, tanto la de local como la de visitante.

El jersey que trae el calendario azteca es uno que aparecía en la imagen de Del Piero, mientras que la remera de visita del Tricolor es totalmente blanca con los detalles del número, mangas y cuello en color negro y rojo, además de portar el logo de Adidas Originals arriba del número que llevará cada jugador.

El DJ de Feid presumió la nueva camiseta de México. ı Foto: Captura de Pantalla

Esta es la imagen que subió Alessandro Del Piero a sus redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo podrían anunciar la nueva camiseta de México?

Aunque Feid y Alessando Del Piero ya revelaron la que podría ser la camiseta de México para la Copa del Mundo del 2026, aún falta el anuncio oficial por parte de Adidas, la marca que patrocina a la Selección Mexicana.

La presentación de las dos nuevas indumentarias del Tricolor para el siguiente Mundial en el que serán locales podría ser a finales de este año o inicios del siguiente, pues tienen que revelar las remeras meses antes del inicio del torneo.

Además del jersey que mostró el DJ de Feid en el ‘Caferxxo’, Adidas tiene preparadas las camisetas de Alemania, Colombia, Argentina, Bélgica, Japón, España e Italia.

