Alessandro Del Piero arruina la sorpresa y revela los uniformes de México para el Mundial 2026 (FOTOS)

Alessandro Del Piero revela la camiseta de México para el Mundial del 2026.

Lo que todos los aficionados mexicanos están esperando de cara a la Copa del Mundo 2026 es la presentación de la nueva playera de México, pues a lo largo del año se han filtrado varias versiones del jersey del Tricolor, pero parece que la que mostró Alessandro Del Piero en sus historias de Instagram es la que sacará Adidas para el equipo de Javier Aguirre.

En la imagen que compartió el campeón del mundo con Italia en 2006, se pueden ver varios maniquíes formados y los segundos en la fila traen la indumentaria local y visitante que utilizará la Selección Mexicana en el próximo Mundial, en el que México será local.

La playera de local es color verde y tiene plasmado el calendario azteca, como la que ocupo el Tri en la Copa del Mundo Francia 1998, con detalles en blanco y rojo, mientras que la de visitante es completamente blanca y con el logo de Adidas Originals arriba del número que llevará cada jugador.

Esta es la imagen que subió Alessandro Del Piero a sus redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

Alessandro Del Piero revela el jersey de todas las selecciones Adidas

Además de revelar el jersey que utilizará la Selección Mexicana en el Mundial del 2026, en la foto que publicó Alessandro Del Piero en sus redes sociales, se pueden ver los jerseys de las demás selecciones que son patrocinadas por Adidas.

En la imagen que subió el exfutbolista italiano a su cuenta de Instagram se pueden ver las playeras de local y visitante de Argentina, Alemania, Japón, Colombia, España, Italia y Bélgica, y algunas de ellas están inspiradas en versiones del pasado.

Para saber si estas playeras serán las que vistan las selecciones en el próximo Mundial, solo queda esperar el anuncio oficial por parte de Adidas, que podría ser a finales de este año o principios del siguiente.

🚨🇲🇽 BREAKING: MEXICO’S AWAY JERSEY FOR THE 2026 WORLD CUP HAS BEEN LEAKED! 🤯



The jersey is predominantly white, with dark green and red accents; the full kit will also include dark green shorts and socks. 🏆👕



Via @CesarPatricio_ pic.twitter.com/vKkvMLbz5B — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 27, 2025

¿Cuándo podría estrenar México su nuevo uniforme?

En cuanto Adidas revele la nueva indumentaria de México para la Copa del Mundo del 2026, podríamos ver a la Selección Mexicana ocupándola en la inauguración del torneo organizado por la FIFA.

También podrían estrenarlo en los partidos amistosos del siguiente año, cuando falte un mes para arrancar el Mundial 2026 en nuestro país.

Solo queda estar atentos a las redes sociales de la marca alemana de las tres rayas para conocer la fecha oficial en la que lanzarán los nuevos jerseys de las selecciones que patrocinan.

DCO