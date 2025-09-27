¡Tomen todo mi dinero! Así es el hermoso jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Se filtró el jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026.

Se filtró en las redes sociales el que será el jersey de visitante de la Selección Mexicana durante el Mundial del 2026, el cual destaca por su estilo elegante y clásico en un color blanco que también refleja sobriedad y que atrae por su hermosura.

En esta camiseta del Tricolor para la Copa del Mundo del próximo año, los vivos son en color rojo y verde en mangas y hombros, así también como en el cuello. El escudo es verde y está acompañado del clásico logo trefoil de Adidas.

🚨🇲🇽 BREAKING: MEXICO’S AWAY JERSEY FOR THE 2026 WORLD CUP HAS BEEN LEAKED! 🤯



The jersey is predominantly white, with dark green and red accents; the full kit will also include dark green shorts and socks. 🏆👕



Via @CesarPatricio_ pic.twitter.com/vKkvMLbz5B — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 27, 2025

El jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026 llevará el emblema “Somos México” en la parte posterior del cuello, además de un patrón del que no se han revelado detalles, pero rendiría tributo a las culturas mexicanas, como ocurre con la camiseta de local.

¿Cuándo se presenta el jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

De acuerdo con el periodista César Patricio Queijeiro y el sitio Todo Sobre Camisetas, la presentación del jersey de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026 será en marzo del próximo año, previo a la Fecha FIFA de ese mes.

De ser cierta esa información, la camiseta de visitante de México para el magno evento la estrenaría el Tricolor justo cuando se lleve a cabo la reinauguración del Estadio Azteca, que sería a finales de marzo del 2026 en un partido amistoso contra Portugal.

Pero antes de eso se llevará a cabo la presentación del jersey de local que usará la Selección Mexicana en el Mundial del 2026, lo cual ocurrirá en el transcurso de noviembre de este 2025.

¡Una ofensiva poderosa! 😤💥



Ya llegaron los #CracksDeLaSemana, presentados por @MetLifeMx.



En esta ocasión tenemos un tridente de ataque de lujo.✨#PorMéxicoTodo. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/4odoTGTfJH — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 26, 2025

¿Cuánto costará el jersey de visitante de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El precio de la camiseta de visitante de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026 todavía se desconoce, pues primero tiene que ser presentada y anunciada de manera oficial.

Sin embargo, el jersey podría tener un costo de 1,900 pesos si es que se mantiene la tendencia de los precios estándar de las playeras de todo el mundo.

La Selección Mexicana volverá a las canchas el próximo 11 de octubre, cuando mida fuerzas ante su similar de Colombia en un amistoso que tendrá como sede el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

EVG