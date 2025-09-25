FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

La FIFA presentó oficialmente a las mascotas oficiales del Mundial 2026, un evento histórico que reunirá a 48 selecciones nacionales entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Los protagonistas del evento deportivo serán: Maple, el alce (Canadá), Zayu, el jaguar (México) y Clutch, el águila (Estados Unidos), personajes diseñados para reflejar la identidad cultural, la diversidad y la pasión por el fútbol de los países anfitriones.

“El equipo 26 acaba de hacerse más grande, ¡y más divertido! Maple, Zayu y Clutch están llenos de alegría, energía y espíritu de unión, al igual que la propia Copa Mundial de la FIFA”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Con el objetivo de acercarse a nuevas generaciones de aficionados, las mascotas del Mundial 2026 tendrán un papel clave en el ámbito digital. Por primera vez en la historia, serán jugables en FIFA Heroes, un videojuego de fútbol sala de estilo arcade que lanzará la FIFA junto a ENVER y Solace.

Este título permitirá crear plantillas con mascotas pasadas y actuales de la Copa Mundial, leyendas del fútbol e incluso personajes de series y películas populares. Además, en Roblox se integrarán misiones exclusivas en FIFA Super League Soccer con recompensas inspiradas en Maple, Zayu y Clutch.

Los aficionados también podrán adquirir camisetas y productos oficiales de las mascotas en la tienda oficial de FIFA en línea.

Así son las mascotas

Maple, el alce canadiense, representa la creatividad y la resiliencia “amante del estilo callejero, entusiasta de la música y portero dedicado, Maple encontró un propósito a través de la creatividad, la resiliencia y la individualidad sin complejos”, describe la FIFA

Maple, el alce ı Foto: FIFA

Zayu, el jaguar mexicano, simboliza la herencia cultural y la pasión vibrante de México, brillando como delantero ágil y dinámico. La FIFA explica que “Zayu abraza la cultura mexicana a través de la danza, la comida y la tradición, uniendo a las personas a través de las fronteras con pasión”

Zayu, el jaguar ı Foto: FIFA

Clutch, el águila de Estados Unidos, refleja liderazgo, aventura y capacidad de unión como mediocampista. “Posee una sed insaciable de aventura, se eleva por los Estados Unidos y abraza cada cultura, juego y momento con curiosidad y optimismo ilimitados”, dijo la FIFA

Clutch, el águila ı Foto: FIFA

