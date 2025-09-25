¿Qué significa Zayu, la mascota de México para el Mundial 2026, y por qué la eligieron junto con Clutch y Maple?

Zayu, un jaguar que habita en las selvas del sur del país, fue elegida por la FIFA como la mascota oficial de México para el Mundial del 2026, en tanto que Clutch (águila) y Maple (alce) fueron elegidas como las representantes de Estados Unidos y Canadá, respectivamente, por lo que cada uno de los organizadores del magno evento tiene a su amuleto.

El significado del nombre de Zayu (representante de México en la Copa del Mundo del 2026), de acuerdo con el ente rector del futbol a nivel internacional, es alegría, unidad y fortaleza, pues es un delantero que en la cancha intimida a los defensas rivales gracias a su excepcionar agilidad y velocidad en el terreno de juego.

🇲🇽⚽️ ¡Conoce a las mascotas oficiales del Mundial 2026!



🐆💚 México brilla con Zayu, un jaguar majestuoso que porta con orgullo el verde de nuestra Selección Nacional, símbolo sagrado de culturas como la Maya, representa fuerza, valentía y una conexión con nuestra herencia… pic.twitter.com/IA1XnFbbST — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 25, 2025

Fuera del campo, Zayu, que también encarna el patrimonio y dinamismo de México, promueve la cultura nacional a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. También una a personas de diferentes naciones con su orgullo y pasión.

¿Por qué eligieron estos animales como mascotas para el Mundial 2026?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló que la elección de el jaguar (Zayu), el alce (Maple) y el águila (Clutch) como mascotas oficiales para el Mundial del 2026 se debe a que reflejan el ambiente festivo en cada uno de los tres países sedes del magno evento a celebrarse el próximo verano.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, comentó al respecto el mandamás de la FIFA.

Un portero, un delantero y un centrocampista ingresan al campo de juego...



¡Conoce a las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026! 🏆 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 25, 2025

En el caso de Maple, mascota de Canadá para el Mundial del 2026, se trata de un alce apasionado del arte urbano, amante de la música y portero entregado que sobresale por su creatividad, individualismo y resiliencia. Por su parte, Clutch, representante de Estados Unidos, como todo buen mediocampista, es capaz de unir a las personas que lo rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto sólo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo.

Mascotas del Mundial 2026 estarán en videojuego

Zayu, Maple y Clutch, las mascotas del Mundial del 2026, serán las primeras mascotas oficiales de un torneo de FIFA que se incorporarán como personajes interactivos en FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial de la FIFA que saldrá el próximo año.

Este videojuego se une al ecosistema en expansión de FIFAe, que está orientado a ofrecer experiencias digitales de futbol más atractivas, accesibles y adaptadas a distintas clases de públicos.

Los jugadores podrán formar equipos con las mascotas oficiales de distintas ediciones de la Copa del Mundo, grandes estrellas del futbol y personajes de series y películas populares. El juego estará disponible el próximo año para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

EVG