¿Cuánto costarán los boletos del Mundial 2026?

Ya se conocen los precios de los boletos para el Mundial de la FIFA del 2026.

Este miércoles comenzó la primera fase de la venta de boletos para el Mundial del 2026, en el que México será coanfitrión junto con Canadá y Estados Unidos, y ya sabe cuáles serán los precios de las entradas en cada una de las cuatro categorías.

De acuerdo con información del sitio oficial de la FIFA, los costos de las entradas para los partidos del magno evento en los tres países sede tendrán un valor entre 60 y 6,730 dólares, lo que equivale a 1,115 y 125,000 pesos.

Los boletos más caros para el Mundial del 2026 son los correspondientes a la categoría 1, misma que cuenta con varios lujos. La última es la 4, que es la más económica y está reservada para los aficionados de la selección anfitriona.

¡Ya está abierto el registro del Sorteo preferente para vivir la #CopaMundialDeLaFIFA2026 ™ de cerca!



✅ Solo titulares de Visa (+18) y sin necesidad de compra

📅 10–19 de septiembre

🎟 Ganadores obtendrán un turno para comprar entradas con Visa (sujeto a disponibilidad). pic.twitter.com/Krn8IJSrHF — MexicoCity26 (@MexicoCity26) September 10, 2025

Según datos de la página de la FIFA, los precios de los boletos para el partido inaugural de la Copa del Mundo, mismo que se llevará a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, costarán 34,019 pesos en la categoría 1, mientras que en la 2 valdrán $24,166.

A nueve meses del arranque de la competencia, el citado medio hizo énfasis en que en los dos Mundiales más recientes (Rusia 2018 y Qatar 2022) los aficionados de los países anfitriones no tuvieron acceso a las entradas de las categorías 1, 2 y 3, por lo que solamente pudieron comprar de la 4, la más económica y que, por ende, cuenta con menos comodidades.

Precios de boletos del Mundial 2026 por etapa y categoría

Juegos inaugurales: Categoría 1: 34,019 pesos; Categoría 2: 24,166 pesos

Fase de grupos: Categoría 1: 10,226 pesos; Categoría 2: 7,623 pesos

Dieciseisavos de final: Categoría 1: 9,484 pesos; Categoría 2: 7,066 pesos

Octavos de final: Categoría 1: 12,088 pesos; Categoría 2: 9,113 pesos

Cuartos de final: Categoría 1: 24,177 pesos; Categoría 2: 16,366 pesos

Semifinales: Categoría 1: 49,833 pesos; Categoría 2: 34,399 pesos

Juego por el tercer lugar: Categoría 1: 18,594 pesos; Categoría 2: 13,388 pesos

Final: Categoría 1: 125,146 pesos; Categoría 2: 78,294 pesos

Categoría 4: 1,115 pesos

¿Precios, fechas y tipos de boletos para la #CopaMundialDeLaFIFA2026™?



🎟️ Ya tenemos toda la info. 🔥



Checa los detalles y prepárate para la fiesta más grande del mundo. #SomosMexicoCity #MexicoCity26 #WeAre26 pic.twitter.com/QzuZE79tSc — MexicoCity26 (@MexicoCity26) September 9, 2025

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se realizarán en México?

México acogerá 13 de los 104 partidos que se llevarán a cabo en el Mundial del 2026, el primero de la historia que se desarrollará en tres países.

El Estadio Azteca de la CDMX será sede de cinco duelos, entre ellos el inaugural y el último de la Selección Mexicana en la fase de grupos.

El Estadio AKRON de Guadalajara y el BBVA de Monterrey acogerán cuatro partidos cada uno durante el Mundial del 2026.

