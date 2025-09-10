Mundial 2026: Aficionados sufren por fallas en arranque de primera fase de venta de boletos

Varios aficionados registraron fallas en el inicio de la primera fase de venta de entradas para el Mundial del 2026.

Varios aficionados y usuarios reportaron fallas en el inicio de la primera fase de la venta de boletos para el Mundial de la FIFA del 2026.

Millones de usuarios intentaron registrarse en el sitio oficial del organismo para participar este miércoles en el sorteo preferente de Visa.

No obstante, los aficionados dieron a conocer en las redes sociales que tuvieron problemas en el acceso en la página de entradas de la FIFA, pues algunos de ellos reportaron que recibieron advertencias de un supuesto ataque cibernético.

⚠️ | ALERTA



Sitio oficial de la @FIFAWorldCup para comprar boletos del Mundial 2026 está comprometido. Usuarios pueden ser víctimas de ataques XSS.



¡Mucho cuidado! Lo atacantes podrían robar la información de los usuarios que ingresan al sitio.

Otros usuarios recibieron mensajes de bloqueo y esta situación generó preocupación en torno a la seguridad de la página del ente rector del balompié a nivel mundial.

“Inténtelo más tarde”, fue la leyenda que se le apareció a varios aficionados que intentaron participar en el sorteo preferente de Visa en el arranque de la primera fase de la venta de boletos para la Copa Mundial del 2026.

“Se ha detectado un intento de ataque XSS. Cierre esta pantalla y vuelva a la tienda”, fue el otro mensaje que se le apareció a otros usuarios. Este mensaje suele salir cuando hay saturación de servidores o cuando un sistema detecta tráfico inusual.

¿Cómo es el proceso para la primera fase de la venta de boletos del Mundial 2026?

De acuerdo con la propia FIFA, la primera fase de la venta de entradas para el Mundial 2026 se lleva a cabo en alianza exclusiva con Visa.

Requisitos para adquirir boletos en la primera fase de venta

Ser mayor de edad.

Tener tarjeta Visa, ya sea de débito, crédito o prepago recargable con protocolo 3d Secure.

Completar un registro en línea con datos personales y correo electrónico válido.

Este registro no garantiza la compra inmediata de boletos para el Mundial del 2026, pues la FIFA notificará a los seleccionados por medio de un proceso aleatorio.

A las personas que sean elegidas se les hará saber una fecha y horario para adquirir entradas a partir del próximo 1 de octubre, sujeto a disponibilidad.

¿Cuándo son las otras fases de venta de boletos para el Mundial 2026?

Los aficionados interesados en adquirir entradas para el Mundial del 2026 en esta primera fase de venta tienen para registrarse hasta el próximo 19 de septiembre.

Después habrá dos fases más para la venta de boletos. La segunda será del 27 al 31 de octubre, mientras que la tercera se llevará a cabo después del sorteo para el magno evento, mismo que está programado para llevarse a cabo el 5 de diciembre en Washington.

