Copa del Mundo 2026: Estas son las selecciones clasificadas AL MOMENTO

Monterrey y Guadalajara suman un partido de la Copa del Mundo 2026.

El Mundial de 2026, que se organiza en conjunto con Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca. El torneo contará con una cifra récord de 48 equipos y ya hay varios equipos clasificados.

La Copa Mundial 2026 inicia el próximo año y se realiza del 11 de junio y hasta el 19 de julio, cuando se juegue la gran final. Como son los organizadores, mexicanos, estadounidenses y canadienses ya tienen asegurado su boleto.

Cuarenta y tres equipos avanzarán al Mundial gracias a las Eliminatorias Mundialistas en sus confederaciones, mientras que dos más asegurarán sus plazas vía los repechajes intercontinentales, que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026.

Selecciones clasificadas al Mundial México 2026

México (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

Jugarán repechaje: Nueva Caledonia

Nuevas selecciones clasificadas

Uruguay, Colombia y Paraguay, todas al mando de entrenadores argentinos, sellaron su clasificación al Mundial del próximo año el jueves en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Venezuela mantuvo latente su sueño pese a la caída 3-0 ante Argentina en el último partido de Lionel Messi en esta competencia.

La Celeste que conduce el argentino Marcelo Bielsa goleó 3-0 a Perú en Montevideo y se aseguró participar en la Copa del Mundo por quinta edición consecutiva.

El trayecto estuvo plagado de obstáculos, como la renuncia del artillero histórico Luis Suárez y la suspensión de cinco partidos a Darwin Núñez por una gresca con aficionados en la Copa América de 2024.

2010 ⏭️ 2026



🇵🇾 Paraguay are headed back to the #FIFAWorldCup! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025

¿Cómo se reparten los boletos al Mundial 2026?

Asia (AFC) tiene ocho plazas directas y una en el repechaje intercontinental. África (CAF) tiene nueve plazas directas más una para el repechaje intercontinental.

La Concacaf tienen tres plazas directas y otras dos en los repechajes intercontinentales. La Conmebol tiene seis plazas directas y enviará otro equipo a los repechajes intercontinentales. Por su parte, Europa (UEFA) tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo.

Oceanía (OFC), por primera vez, recibió un lugar garantizado en la Copa del Mundo, y Nueva Zelanda aseguró eso en marzo. Nueva Caledonia podría sumarse, participando en los repechajes intercontinentales.

aar