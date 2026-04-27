¡Confirmado! Miguel Herrera regresa a dirigir en la Liga MX con un histórico del futbol mexicano

Miguel Herrera volverá a dirigir en la Liga MX y lo hará con el Atlante, que en el Torneo Apertura 2026 volverá al máximo circuito del futbol mexicano después de 12 años de haber descendido de categoría.

De acuerdo con información de David Medrano, la directiva azulgrana eligió al Piojo como su entrenador en su regreso a la Primera División, lo que significará la primera aventura para el timonel mexicano luego de no poder clasificar a Costa Rica al Mundial 2026.

ELEGIDO POR ATLANTE.

Miguel Herrera será el nuevo técnico del Atlante y tendrá en el cuerpo técnico a Federico Vilar y a Ricardo Carbajal. pic.twitter.com/6PzwGX54ZS — david medrano felix (@medranoazteca) April 27, 2026

“Miguel Herrera será el nuevo técnico del Atlante y tendrá en el cuerpo técnico a Federico Vilar y a Ricardo Carbajal”, reveló David Medrano en sus redes sociales, en donde indicó que uno de los auxiliares de Miguel Herrera será el argentino Federico Vilar, exportero del club.

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¿Cuál fue el último club al que dirigió Miguel Herrera?

Miguel Herrera no dirige en la Liga MX desde hace dos años, pues su última experiencia fue al frente de los Xolos de Tijuana de febrero del 2023 a abril del 2024.

Se trató de la segunda experiencia del Piojo en el timón de La Jauría, pues ya había ocupado el cargo entre 2016 y 2017. Previo a Xolos, Herrera Aguirre fue estratega de Tigres.

Así le fue a Miguel Herrera en su primera etapa como DT del Atlante

Miguel Herrera comenzó su carrera como director técnico precisamente con el Atlante en el ya lejano 2002, dos años después de haber culminado su carrera como futbolista.

Su primera etapa con los Potros de Hierro fue de febrero del 2022 a mayo del 2004, lapso en el que dirigió 97 partidos de carácter oficial con saldo de 38 victorias, 31 empates y 28 derrotas.

En su primer periodo como entrenador del Atlante, el mejor torneo de Miguel Herrera con los azulgranas fue el Apertura 2003, certamen en el que guió al entonces equipo capitalino a semifinales, fase en la que cayó a manos del Pachuca, que en aquella campaña se coronó.

La experiencia de Herrera en TV tras haber dejado a Costa Rica

Miguel Herrera ha formado parte del equipo de analistas de TUDN desde que fue cesado de Costa Rica tras el fracaso de no haber podido clasificar a la selección centroamericana al Mundial 2026.

El Piojo normalmente sale en las transmisiones de los juegos del América y en algunas emisiones del programa “Línea de 4″.

EVG