David Faitelson le ofrece disculpas públicas a José Ramón Fernández al borde del llanto (VIDEO)

David Faitelson le ofreció disculpas públicas a José Ramón Fernández, esto luego de que en los últimos meses la relación entre ambos se puso tensa con ataques de un lado y otro principalmente en X. El inesperado momento sucedió durante la votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional, ubicado en Pachuca, Hidalgo.

“Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, yo, de todo corazón, le pido perdón. Muchos años estuvimos juntos y usted fue como un padre para mí y yo lo veo a los ojos si me equivoqué”, fue parte de las palabras con las que David Faitelson se disculpó con José Ramón Fernández, con quien durante muchos años trabajó en Imevisión/TV Azteca y posteriormente en ESPN.

“USTED ES MI MAESTRO”



David Faitelson le ofrece disculpa emotiva y pública a José Ramón Fernández.



“Yo me equivoqué”, comentó Faitelson arrepentido a Joserra.#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/pHOwwSfWhA — La Octava Sports (@laoctavasports) April 27, 2026

Con voz entrecortada, David Faitelson aseguró que esta disculpa pública para José Ramón Fernández no estaba preparada, pero agradeció el apoyo que Antonio Moreno, director del Salón de la Fama del Futbol Internacional, y Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, le brindaron para que la misma pudiera llevarse a cabo.

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José Ramón Fernández acepta disculpas de David Faitelson

José Ramón Fernández tomó de buena manera las palabras y disculpa pública de David Faitelson, a quien le extendió la mano en señal de cordialidad.

Al borde de las lágrimas, David Faitelson, quien desde finales del 2023 trabaja en TUDN, aseguró que siempre que cometa un error lo reconocerá y que tanto su familia como él estarán agradecidos con José Ramón Fernández.

Quiero extenderle la mano a mi maestro, podrán haber pasado muchas cosas, pero yo soy un tipo agradecido David Faitelson



Álvaro Morales, conductor de ESPN, intentó interrumpir el discurso de David Faitelson, quien de manera educada le pidió a su excompañero que no se metiera.

¿Por qué surgió el encono entre Faitelson y José Ramón?

Las diferencias entre David Faitelson y José Ramón Fernández surgieron a raíz de la salida de Faitelson de ESPN para unirse a TUDN, algo que no fue del agrado del veterano periodista.

En los últimos meses ha habido ataques entre ambos en X, y en uno de ellos el actual integrante de Televisa ventiló que José Ramón Fernández tuvo problemas de adicciones en su etapa final en TV Azteca.

Previamente, José Ramón Fernández se había referido a David Faitelson como un sicario de la información, lo que generó la molestia del exreportero.

EVG