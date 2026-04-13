José Ramón Fernández presenta “El Protagonista”, libro autobiográfico en el que narra sus memorias en el periodismo

José Ramón Fernández, el principal exponente y referente del periodismo deportivo en México, presentó “El Protagonista”, libro autobiográfico en el que reúne varias de sus memorias a lo largo de más de 50 años de trayectoria en los medios de comunicación, destacando su paso por TV Azteca y ESPN.

“El Protagonista” es el cuarto libro que escribe José Ramón Fernández, quien se convirtió en un referente del periodismo deportivo en el país desde su llegada a Imevisión, actualmente TV Azteca, a inicios de la década de 1970.

▶ #Video | José Ramón Fernández (@joserra_espn) presenta "El protagonista", un libro autobiográfico en el que narra sus comienzos y recorrido en el periodismo deportivo. 📖 Una de sus fotos favoritas, junto a César Luis Menotti y Pelé, en el Mundial de Estados Unidos 94. 📺⚽… pic.twitter.com/xbJwWk64E1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 13, 2026

“Grijalbo me abrió las puertas. No es el primer libro que hago, hice uno en 1994 que se tituló ‘El futbol mexicano: un juego sucio’ y me quedé corto, porque es super sucio. Después hice otro que se llama ‘Mi pasión’, dedicado a los medios de comunicación y la pasión que despierta. Luego hice otro que no se vendió, muy grande, muy bonito, patrocinado por TV Azteca. Y este libro es como un compendio del recorrido que hemos tenido. Yo cumplo 54 años en la televisión”, comentó José Ramón Fernández durante la conferencia de prensa en la que presentó “El Protagonista”.

José Ramón Fernández y las enseñanzas que dejan los fracasos

José Ramón Fernández aseguró que a lo largo de las poco más de cinco décadas que se ha dedicado al periodismo deportivo ha tenido varios éxitos y fracasos. De estos últimos reconoció la importancia que tuvieron para su crecimiento.

“El periodista no puede vivir únicamente del éxito, no, hay fracasos. A veces el fracaso te enseña más, ser indiferente con quienes te atacan te enseña más”, indicó al respecto José Ramón Fernández, quien el 6 de abril cumplió 80 años de edad.

▶ #Vídeo | José Ramón Fernández recuerda cómo conoció a Andrés Bustamante, a quien vio como una pieza clave para agregar un toque de humor en Juegos Olímpicos y Mundiales en Imevisión/TV Azteca 📺⚽💯

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“El Protagonista”, un recorrido por la vida de José Ramón Fernández

“El Protagonista”, el cuarto libro que escribe José Ramón Fernández, consta de 369 páginas. Está dividido en tres partes. En la primera de ellas engloba sus coberturas en Juegos Olímpicos y Mundiales de futbol.

En la segunda parte del libro, el reconocido periodista aborda su relación con varios de los colaborares que lo han acompañado en su andar en la televisión y su histórica rivalidad con Televisa.

En el último tramo de “El Protagonista”, José Ramón Fernández hace una breve reseña de personajes importantes en el mundo del deporte a los que tuvo oportunidad de conocer, y lo mismo hace con varios de los colegas y alumnos que ha tenido durante su carrera, como Carlos Albert, Raúl Orvañanos, Christian Martinoli y Odin Ciani.

EVG