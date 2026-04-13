¿De qué murió Julio Ricardo, uno de los grandes cronistas deportivos en Argentina?

Este lunes una noticia conmocionó al mundo del deporte en Argentina, pues se confirmó la muerte de Julio Ricardo, el entrañable cronista deportivo que se posicionó a lo largo de su carrera.

El periodista deportivo fue reconocido durante su larga trayectoria por su compromiso, profesionalismo y pasión que lograga transmitir durante las emisiones de radio y televisión en las que participaba.

Su carrera comenzó durante los años cincuenta y continúo en aumento durante muchos años, logrando ser un gran referente en el periodismo deportivo, por lo que incluso recibió un reconocimiento en 2024 en Buenos Aires.

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Se reconoce a Julio Ricardo por participar en los canales televisivos de Argentina 9, 11, y 13; en donde condujo programas como Deportes 13, Todos los Goles, ATC Deportes, Fútbol por TV, Noticiero deportivo, Análisis deportivo, Polémica en fútbol e incluso El programa del Mundial.

Julio Ricardo López Batista ı Foto: Especial

¿De qué murió Julio Ricardo?

De acuerdo con la información de medios locales, el cronista deportivo falleció a la edad de 87 años luego de haber estado internado en la Clínica Zabala de Buenos Aires.

Los medios argentinos apuntan que la muerte de Julio Ricardo fue el resultado de complicaciones de salud por los antecedentes cardiovasculares que tenía, pues se le realizaron cuatro intervenciones poco invasivas por angioplastia con endoprótesis.

Julio Ricardo López Batista nació el 18 de enero de 1939 en Buenos Aires, Argentina; y comenzó la carrera por la que es conocido; de periodista, comentarista y conductor deportivo argentino, en 1957.

Julio Ricardo López Batista ı Foto: Redes Sociales

El comentarista del país sudamericano comenzó su carrera en Noticias Gráficas a finales de los años 50, y para finales de los 60 y principios de los 70 se convirtió en comentarista de Radio Rivadavia, por lo que comenzó a ser conocido.

Durante las décadas de los 80 y 90 se comenzó a posicionar aún más en el mundo deportivo por sus participaciones en programas de debate, en donde su capacidad para lucir su expertis en el futbol argentino.

Julio Ricardo López Batista ı Foto: Especial

En 2002 la radio argentina pudo presenciar el regreso de este comentarista a los altavoces, pues comenzó a participar junto a Walter Saavedra y Héctor Drazer en la Radio Nacional.

En 2024 el cronista recibió un reconocimiento como Personalidad Destacada de Buenos Aires por su participación en el periodismo deportivo argentino; en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el proyecto que presentó el diputado Claudio Ferreño.

Julio Ricardo López Batista recibiendo su reconocimiento en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ı Foto: Redes Sociales

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