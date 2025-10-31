El extraño consejo que José Ramón Fernández le dio a Mauricio Ymay en su despedida de ESPN (VIDEO)

Mauricio Ymay puso punto final a su historia en ESPN y durante varios programas del pasado jueves estuvo despidiéndose de los que fueron sus compañeros en esos siete años, pero lo que llamó la atención fue el consejo que le dio José Ramón Fernández al darle unas palabras.

El periodista mexicano, con una larga trayectoria en los medios de comunicación, le deseó lo mejor en esta nueva etapa en su vida profesional, no sin antes decirle: “Lo estimo y le deseo todo, que le vaya muy bien. Ten cuidado, porque hay escorpiones” fueron las palabras de José Ramón Fernández para Mauricio Ymay.

Además, antes de irse a corte en el programa “Futbol Picante” Mauricio Ymay comentó en la mesa “estamos en contacto”, algo que no dejó pasar por alto Joserra al responder de manera irónica “¡uy!, no creo que te dejen”, cuando el programa se fue a corte comercial.

¿Dónde continuará su carrera Mauricio Ymay?

Como bien se sabe, TUDN sigue preparándose de cara a la Copa del Mundo 2026 y quiere tener un buen equipo competitivo para la cobertura del torneo organizado por la FIFA; es por eso que hablaron con Mauricio Ymay para que regresara después de siete años, aunque la televisora estadounidense le ofreció una renovación de contrato.

El plan de la televisora de Chapultepec es que el periodista mexicano sea el encargado de cubrir a la Selección Mexicana de aquí y hasta que finalice el Mundial 2026, pues algunos reportes informan

Además de Mauricio Ymay, se especula que TUDN está en busca de regresar a Vanessa Huppenkothen y a Enrique “El Perro” Bermúdez, quienes ya pertenecieron a Televisa en el pasado, para formar parte de la cobertura de la Copa del Mundo.

Así fue la despedida de Mauricio Ymay con sus demás compañeros

Mauricio Ymay tuvo la oportunidad de despedirse de varios de sus compañeros con los que compartió el foro y algunas coberturas durante siete años; el periodista mexicano dejó en claro que no son sencillas para él las despedidas.

“No es sencillo. Siempre me ha costado trabajo cerrar los ciclos; es algo natural en el ser humano. Hay que ponerle punto final a este ciclo, uno maravilloso, el cual disfruté mucho por la gente. Lo que más me gustó en estos siete años es que las polémicas se quedaban en la mesa, nos podíamos ver a la cara, platicar”, expresó Mauricio Ymay.

De igual forma, León Lecanda, Sergio Dipp, la exfutbolista Desirée Monsiváis y el Tuca Ferreti se despidieron de Ymay deseándole lo mejor en su nueva etapa como periodista de TUDN.

