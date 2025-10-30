Confirmado: Memo Ochoa sería el portero titular de México en el Mundial 2026 por esta increíble razón

Guillermo Ochoa se perfila a ser el titular de México en el Mundial 2026.

Cada vez falta menos para vivir la Copa del Mundo 2026 y parece que la carrera por ser el arquero titular de México en el torneo de la FIFA sigue al rojo vivo, pues Guillermo Ochoa y su desempeño en Chipre parece que lo han ayudado a seguir compitiendo con Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel por el puesto titular.

Con información de John Sutcliffe, reportero de ESPN, Memo Ochoa tuvo el visto bueno de Javier Aguirre para irse a jugar a Chipre y el no tan buen momento que atraviesan Malagón y Rangel podría poner al arquero de 40 años como el titular durante el Mundial del 2026.

De igual manera, la fuente antes mencionada recordó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, cuando llevaron a Óscar ‘El Conejo’ Pérez y dejaron en la banca a Memo Ochoa; ahora en 2026 podría ocurrir lo mismo, pero con ‘Paco Memo’ quitándole la oportunidad a Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel.

¿Cuántos partidos lleva Guillermo Ochoa en el Limassol?

Después de quedarse sin equipo al terminar la temporada pasada y perderse la Fecha FIFA de septiembre y octubre por no tener equipo, Guillermo Ochoa logró llegar a un acuerdo con el AEL Limassol para disputar en Chipre la campaña 2025-2026 y estar en buen ritmo de cara a la Copa del Mundo del siguiente año.

Desde su arribo en septiembre de este año al Limassol, el arquero mexicano ha disputado cinco encuentros con su nuevo club, tres perdidos y dos ganados, aunque logró un récord histórico al ser el primer guardameta nacional en dejar su arco en cero en siete países diferentes.

El último compromiso de Memo Ochoa con su equipo fue el pasado 26 de octubre, cuando el AEL Limassol se enfrentó al Krasava ENY, logrando una importante victoria por la mínima que los ayudó a conseguir la octava posición de la tabla general.

Memo Ochoa sueña con jugar su sexto Mundial en su carrera profesional

Memo Ochoa llegó al AEL Limassol para estar en buena forma para el Mundial del 2026, pues el arquero mexicano sueña con disputar su sexta Copa del Mundo al hilo y meterse en los libros de historia del futbol mexicano.

El arquero azteca asistió por primera vez al torneo organizado por la FIFA en 2006, cuando se llevó a cabo en Alemania; de ahí asistió a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Cabe recalcar que, en las dos primeras ediciones, fue guardameta suplente, mientras que en las otras tres fue el arquero titular de la Selección Mexicana.

Memo Ochoa se podría unir a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, como los únicos jugadores que han asistido a seis Copas del Mundo, y los tres lo cumplirían en la edición de 2026.

