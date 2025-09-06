Javier Aguirre pone un ultimátum a Memo Ochoa y revela que necesita para asistir al Mundial 2026 (VIDEO)

Memo Ochoa está en busca de asistir a su sexto Mundial consecutivo; sin embargo, no fue convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de septiembre, donde México disputará dos partidos amistosos frente a Japón y Corea del Sur.

El ‘Vasco’ Aguirre estuvo en conferencia de prensa previo al encuentro ante el conjunto nipón y fue cuestionado sobre el futuro del arquero mexicano de cara a la Copa del Mundo del 2026, a lo que Javier Aguirre contestó que es lo que necesita Memo Ochoa para asistir a su sexto Mundial con la Selección Mexicana.

“Realmente lo de las seis copas, yo no regalo nada, es la verdad, nada. Si Memo merece estar aquí, pues si viene aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas... De momento no tiene equipo; sé de verdad que tiene ofertas, las está valorando. Hoy hablaba con su representante y le comenté que tiene que jugar; si no tiene equipo y no está en forma, no va a venir”, expresó Javier Aguirre.

¿Quiénes fueron los porteros que convocó Javier Aguirre?

La última convocatoria que tuvo Memo Ochoa con la Selección Mexicana fue para disputar la Copa Oro de este año, pero el histórico arquero mexicano no jugó ningún partido de la competencia que terminó ganando el equipo de Javier Aguirre.

Después de ese logro, la siguiente convocatoria del ‘Vasco’ Aguirre fue para la Fecha FIFA de septiembre, en la cual sorprendió con jugadores como Diego Lainez, Germán Berterame, José Juan Purata e Hirving Lozano.

Pero los tres arqueros que convocó el técnico del Tricolor fueron Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno; los primeros dos sí asistieron a la Copa Oro y el arquero de Pachuca es el reemplazo de Memo Ochoa en el equipo de Javier Aguirre.

¿Qué pasó con Memo Ochoa y su fichaje con el Burgos de España?

Memo Ochoa ha recibido diferentes ofertas para jugar en el futbol mexicano, pero la idea y lo que quiere el arquero jalisciense es quedarse en un equipo del viejo continente y uno de los clubes que le ofreció un contrato fue el Burgos.

El equipo español estaba interesado en hacerse de los servicios del portero azteca, pero la contratación se cayó a escasos segundos de que Ochoa firmara su contrato, pues él y su representante se dieron cuenta de que el acuerdo no era el mismo que le habían ofrecido en un principio al mexicano.

Es por eso que Memo Ochoa decidió no firmar con el Burgos de España y seguir en la búsqueda de un nuevo equipo, algo que le está saliendo muy caro, porque el tiempo se le acaba y el Mundial 2026 se le podría escapar de las manos.

